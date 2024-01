Biathlon: Bionaz e la Staffetta ancora sul podio a Ruhpolding

Si ripete il quartetto azzurro nella Staffetta di Coppa del Mondo di Ruhpolding, oggi, di nuovo sul terzo gradino del podio, così come pochi giorni prima nel medesimo format, sempre in terra tedesca, a Oberhof; stessa formazione e Didier Bionaz impegnato in seconda frazione.

Lancio affidato a Elia Zeni (17’56”6; 0+2 0+2) che fa segnare il dodicesimo tempo e lascia il testimone a Didier Bionaz (Cse; 17’52”4; 0+1 0+2; 13° crono parziale) e Italia sempre 12°, a un minuto dalla vetta della corsa. Terzo segmento di Lukas Hofer (17’33”5; 0+1 0+0) che, con il quarto crono di frazione recupera fino al quinto posto, sempre a un minuto dai battistrada; Tommaso Giacomel (17’25”8; 0+1 0+1) fa segnare il secondo tempo parziale, recupera due posizioni e porta gli azzurri sul podio, con il tempo complessivo di 1h 10’48”3 (0+10), a 58”7 dai vincitori. È la Norvegia a mettere un altro sigillo (Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Boe, Vetle Sjaastad Christiansen), al traguardo in 1h 09’49”6 (0+8) e, seconda, la Germania (1h 10’34”6; 2+7).

Alle 14.30, la prima gara individuale del programma tedesco, la 7,5 km Sprint; al via, con il pettorale 2, Samuela Comola (Cse); 21, Rebecca Passler; 26, Lisa Vittozzi; 37, Michela Carrara (Cse); 78, Beatrice Trabucchi (Cse).

CdM Sci alpino

Si è recuperata, questa mattina, la Discesa libera di Wengen (Svizzera) di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile cancellata a Beaver Creek, vinta dallo svizzero Marco Odermatt (1’43”32), seguito dal francese Cyprien Sarrazin (1’43”90) e dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1’44”13). Al 4°, 5° e 7 posto tre azzurri: Florian Scheider, Dominik Paris e Mattia Casse; 43° Nicolò Molteni (Cse; 1’46”84); 45° Guglielmo Bosca (Cse; 1’46”86); 57° Benjamin Alliod Cse; 1’47”85). Oggi e sabato, dalle 12.30, il SuperG e la Discesa libera di Coppa del Mondo e, a chiudere la tappa elvetica, domenica 14, dalle 10.15, la prima manche dello Slalom.

CdM Sci alpino

Prima prova con il cronometro, oggi, ad Altenmarkt/Zauchensee, della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, e subito un terzetto azzurro al vertice della graduatoria: prima Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’47”32), Nicol Delago (1’47”73) e Sofia Goggia (1’47”80); 53° Monica Zanoner (Cse; 1’53”32); 59° Marta Bassino (Cse; 2’02”73). Domani, alle 10.45, il SuperG, recupero di Sankt-Moritz.