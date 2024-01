Sci nordico: Virgina Cena a un soffio dal podio a Oberwiesenthal

Ancora una valdostana protagonista nella tappa di AlpenCup di Fondo di Oberwiesenthal: dopo il successo nella Sprint di ieri, Virginia Cena ha sfiorato, oggi, con il quarto posto, il podio nella 20 km Mass start in tecnica libera.

Nelle Under 20, è quarta Virginia Cena (Fiamme Gialle; 57’14”3), con un ritardo di 38”2 dalla vincitrice, l’andorrana Gina Dal Rio (56’36”1) e a 9” dalla terza posizione, occupata dalla francese Melina Berthet (57’05”3), con seconda la tedesca Charlotte Boehme (56’40”9). Al maschile, doppietta svizzera grazie a Isai Naeff (48’50“1) e Niclas Steiger (48’57”6); miglior azzurro, 5°, il cuneese Davide Ghio; 33° Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 52’04”2).

Nei Senior, doppietta azzurra al maschile, con Simone Mocellini (48’07”8) e Alessandro Chiocchetti (48’08”6); 23° Mikael Abram (Cse; 48’55”6). In campo femminile, tripletta tedesca capeggiata da Helen Hoffmann (54’43”1); 23° Nadine Laurent (Fiamme Oro; 59’36”2).

La tappa tedesca chiuderà i battenti, domani, con gli atleti impegnati nell’Individuale in tecnica classica, 10 km per tutte le categorie, eccetto la Under 23 femminile, sui 5 km.

Programma gare Valle d’Aosta

Sulla Benevy di Valgrisenche, dopo le ultime nevicate, non è possibile ospitare lo Slalom Allievi del circuito regionale Gros Cidac, così la gara torna a Courmayeur, sempre domenica 7 gennaio e sempre organizzata dallo Sc Crammont MB, e sarà disputata sulla pista Glarey n. 8. Resta invariato il programma del Gigante Allievi di lunedì 8 gennaio, a Courmayeur, sulla Le Greye e oraganizzazione affidata sempre allo Sc Crammont MB.