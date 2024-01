Sci alpino: Giorgia Collomb in evidenza nel Gigante del Sestriere

Miglior tempo nella seconda manche, recupera addirittura diciotto posizioni rispetto al 30° posto ottenuto a metà gara e conclude dodicesima nel Gigante di Coppa Europa del Sestriere (Torino): per Giorgia Collomb il miglior risultato nella rassegna continentale, a soli 24/100 da un piazzamento nelle migliori dieci della classifica.

Nella seconda gara sulla ‘Agnelli’ del Colle del Sestriere piazza la doppietta la francese Doriane Escane (1’45”77; miglior crono a metà gara, e secondo nella seconda manche, alle spalle della Collomb, per 6/100), a precedere l’austriaca Nina Astner (1’46”18; terza ieri nel primo Gigante) e la friulana dell’Esercito, Lara Della Mea (Cse; 1’46”30). Al quarto posto Elisa Platino (1’46”68); 8° e 9° Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere; 12°, in 1’48”16, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; prima Under 18), alla sua undicesima apparizione in Coppa Europa, con sette gare terminate, e quattro di queste nelle ‘trenta’ e miglior risultato, fino a oggi, il 24° posto nel Gigante di Mayrhofen (Austria, lo scorso 9 dicembre. In 38° posizione Carole Agnelli (Club de Ski; 1’51”30) e 39° Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 1’51”89); 47° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’53”92); non ha preso il via nella seconda manche Annette Belfrond (Cse).

GpI Sci alpino

Prima prova della Discesa libera di Sanata Caterina Valfurva (Sondrio), del Grand Prix Italia, e miglior crono fatto registrare dal tedesco Felix Roesle (1’02”89). In 12° posizione Pietro Broglio (Cse; 1’04”15); 41° Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’05”63); 57° Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor; 1’06”04); 67° Peter Corbellini (Club de Ski; 1’06”49); 77° Leonardo Rosaschino (Sc La Thuile Rutor; 1’06”73). Domani, dalle 10.30, la seconda prova, poi la Discesa libera e lo Slalom valido per la Combinata; l’11 gennaio, la seconda Discesa libera e, il 12, il SuperG, tutte gare valide per il Grand Prix Italia.

Sci alpino

Slalom Fis valido per il Campionato nazionale thailandese, oggi, a Kronplatz (Alto Adige) vinto dalla statunitense Lila Lapanja (1’45”79; miglior crono in entrambe le manche), davanti alla napoletana Flavia Diletta Giordano (1’47”23”) e, quarta a metà gara, conquista il terzo gradino del podio Martina Perruchon (Cse; 1’48”21).