Giochi olimpici giovanili invernali, sei valdostani in azzurro nella rassegna di Gangwon

Giorgia Collomb per lo Sci alpino; Lisa Francesia Boirai e Federico Casi per lo Snowboard; Nayeli Mariotti Cavagnet, Michel Deval e Manuel Contoz per il Biathlon: sono i sei atleti valdostani che, dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024, difenderanno i colori azzurri agli Yog (Youth Olympic Games), i Giochi olimpici giovanili invernali, riservato ai nati negli anni 2006 e 2007, in programma nella provincia di Gangwon, in Corea del Sud.

È stata ufficializzata, ieri, a Milano, la composizione della pattuglia italiana che sarà protagonista ai prossimi Giochi olimpici invernali giovanili: in totale 74 azzurri Under 18 (42 ragazze e 32 maschi; 44 tesserati Fisi e 30 della Federazione Ghiaccio).

Con Giorgia Collomb (Cs Carabinieri), Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), Michel Deval e Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes) ,Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur), Federico Casi (Sc Crammont MB), tra i convocati – dello Snowboard – figura anche Marcello Grassis, di Ivrea, per anni tesserato allo We Snowboard Cervinia e, dal 2020, ‘emigrato’ nel piemontese Garage Camp.