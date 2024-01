Scialpinismo: Noemi Junod di bronzo nell’Individuale di Flaine

Apertura a Flaine/Chamonix dei Campionati Europei di Scialpinismo, con gli atleti impegnati nell’Individuale, format che consegna a Noemi Junod il bronzo Under 23 e i buoni piazzamenti a ridosso del podio di Nadir Maguet e Clizia Vallet.

Nell’Assoluta femminile titolo alla svedese Tove Alexandersson (1h 19’36”), davanti alla francese Celia Perillat-Pessey (1h 22’13”) e alla bellunese dell’Esercito, Alba De Silvestro (1h 23’35”). Al 7° posto Giulia Compagnoni (Cse); 12° assoluta,, 3° Under 23, Noemi Junod (Cse; 1’30”01”), con titolo di categoria che va alla francese Margot Ravinel (1h 26’31; 6°) e l’argento all’altra azzurra, Lisa Moreschini (1h 27’26”; 9°). In campo maschile, succeso dello svizzero Rémi Bonnet (1h 04’31”) a precedere il duo francese Xavier Gachet (1h 05’35”) e Thibault Anselmet (1h 07’14”). Al 5° posto Nadir Maguet (Sc C. Gex; 1h 07’56”) e, al 6° e 7°, per l’Esercito, Robert Antonioli e Michele Boscatcci; 12° Matteo Eydallin (Cse).

Nelle Under 20, quarta posizione di Clizia Vallet (Sc C. Gex; 1h 05’29”), nella gara vinta dalla norvegese Ida Waldal (1h 01’18”) sulla francese Louise Trincaz (1h 01’20 e, terza, l’andorrana Lea Ancion Havet (1h 04’42”).

Programma gare internazionali

biathlon

mer. 10/01/24 – cdm – staff. f ruhpolding (ger) – 14.30, eurosport mer. 10/01/24 – ibucup – sprint f val ridanna (ita) – 11 mer. 10/01/24 – ibucup – sprint f val ridanna (ita) – 14.30 gio. 11/01/24 – cdm – staff. m ruhpolding (ger) – 14.30, eurosport ven. 12/01/24 – cdm – sprint f ruhpolding (ger) – 14.30, eurosport ven. 12/01/24 – ibucup – mass start 60 f val ridanna (ita) – 11 ven. 12/01/24 – ibucup – mass start 60 m val ridanna (ita) – 13.30 sab. 13/01/24 – cdm – sprint m ruhpolding (ger) – 14.30, eurosport sab. 13/01/24 – ibucup – staff. mista f val ridanna (ita) – 10.30 sab. 13/01/24 – ibucup – staff. singola mista val ridanna (ita) – 13.30 sab. 13/01/24 – cpi fiocchi senior – sprint m/f brusson (ita) sab. 13/01/24 – ci/cpi fiocchi u202/u19/u17 – sprint m/f brusson (ita) dom. 14/01/24 – cdm – pursuit f ruhpolding (ger) – 12.30, eurosport dom. 14/01/24 – cdm – pursuit m ruhpolding (ger) – 14.45, eurosport dom. 14/01/24 – cpi fiocchi senior – pursuit m/f brusson (ita) dom. 14/01/24 – ci/cpi fiocchi u202/u19/u17 – pursuit m/f brusson (ita)