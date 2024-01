Sci alpino: Collomb e Agnelli a punti nel Gigante del Sestriere

Primo dei due Giganti validi per la Coppa Europa di Sci alpino femminile, al Sestriere, gara che vede Giorgia Collomb e Carole Agnelli centrare un piazzamento nelle migliori trenta della classifica; Collomb è anche stata premiata quale miglior Under 18 e, in mattinata, per la giovane di La Thuile, l’ufficialità della convocazione per gli Yog (Youth Olympic Games), i Giochi olimpici giovanili invernali, riservato ai nati negli anni 2006 e 2007, in programma nella provincia di Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024.

Al comando dopo la prima manche, si conferma al vertice la francese Donane Escane (2’14”98), davanti alla svizzera Stefanie Grob (2’15”12) e all’austriaca Nina Astner (2’15”75). Otto azzurre a punti e, 5°, è la migliore delle italiane, Lara Della Mea (Cse; 2’16”34); sei gare nel circuito continentale e tre volte nelle ‘trenta, 28°, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 2’19”84; in risalita di sette posizioni nella seconda metà di gara); 30a, in rimonta di quattro piazze, Carole Agnelli (Club de Ski; 2’20”71); di posti ne recupera quattro anche Annette Belfrond (Cse), che in 2’22”58 è 36°; non hanno concluso la prima manche Tatum Bieler e Sophie Mathiou, entrambe del Cs Carabinieri.

Oggi al Sestriere, si bissa, con il secondo Gigante di Coppa Europa.

Coppa del Mondo Sci alpino

Inizia la lunga settimana della velocità di Wengen (Svizzera), che recupera anche la Discesa libera cancellata a Beaver Creek. Otto gli azzurri convocati per la tappa elvetica e, tra questi, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca e Nicolò Molteni (Cse). Due giorni di prove, martedì e mercoledì; poi, giovedì il recupero americano della ‘libera’; venerdì il SuperG e sabato la Discesa libera; domenica, chiusura tra i pali stretti dello Slalom.