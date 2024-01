Biathlon: Valdostani protagonisti in Friuli

Si è chiusa con la Sprint la due giorni di Coppa Italia di Biathlon a Forni Avoltri (Friuli), format che consegna al Comitato Asiva quattro podi, grazie al successo di Nayeli Mariotti Cavagnet (già prima nella Short individual di ieri), il secondo posto di Nicolò Bétemps e i terzi di Giorgia Saracco e Iacopo Leonesio. A fine giornata, ufficializzati i convocati per i IV Giochi olimpici giovanili invernali, in programma nella provincia di Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024: otto biathleti affronteranno l’esperienza olimpica e tra questi Nayeli Mariotti Cavagnet, Michel Deval e Manuel Contoz.

Categoria Seniores * 7,5 km f / 10 km m – Sprint pc – Doppietta Esercito, con Nicola Romanin (24’43”7; 0 0) e Paolo Rodigari, con terzo Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 26’29”8; 0 2). Quinto Michael Durand (Cse; 27’01”6; 1 2) e 6° Nicolò Giraudo (Cse). Unica concorrente, Gaia Brunetto (Cse; 24’36”3; 1 0).

Categoria Juniores * 7,5 km f / 10 km m – Sprint pc – Nella competizione femminile, terzo gradino del podio per Giorgia Saracco (Sc Brusson; 23’04”2; 1 0), nella gara vinta da Fabiana Carpella (Fiamme Oro; 22’38’4”) davanti a Gaia Brunello (Cse; 23’03”6; 0 1). Quinta Ilaria Scattolo (Cse); 7° e 8° Francesca Brocchiero e Astrid Plosch (Cse); 12° Denise Planker; 13° Nadège Gontel (Sc Granta Parey). Al maschile, doppietta delle Fiamme Oro, grazie a Marco Barale (25’33”5; 0 0) e Nicolò Bétemps (26’23”5; 2 0), con terzo Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 26’26”9; 0 0). Al 7° posto Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace; 26’41”0; 0 0); 10° Dewis Barrel (Sc Valgrisenche); 13° Gabriel Curtaz (Cs Carabinieri).

Categoria Giovani * 6 km f / 7,5 km m – Sprint pc – Al vertice della classifica femminile due portacolori delle Fiamme Gialle, Nayeli Mariotti Cavagnet (18’42”2; 0 0) e Fabiola Miraglio Mellano (18’59”2; 0 1), con terza la poliziotta cuneese Carlotta Gautero (19’29”1; 0 3). In 14° posizione Michelle Saracco (Sc Brusson); 19° e 20° Elisa Stevenin (Sc Champorcher) e Amélie Dherin (Sc Brusson). Al maschile, vittoria del carabiniere cuneese Michele Carollo (19’59”3; 0 1). Al 10° posto Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 21’43”7; 1 2); 11° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher); 15° Simone Bétemps (Fiamme Gialle); 17° Michel Deval (Sc Amis de Verrayes); 22° Lothar Bianquin (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Aspiranti * 6 km f / 7,5 km m – Sprint pc – Successo della cuneese Matilde Giordano (19’39”7; 1 0). Al 22° e 25° posto Elodie e Marlène Christille (Sc Brusson); 31° Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace); 36° Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace). Al maschile vince l’altoatesino Aaron Niederstaetter (21’50”1; 0 1). In 10° posizione Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 23’08”4; 0 2); 11° Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace); 27° André Contoz (Sc Amis de Verrayes); 31° e 32° Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes) e Rémy Oreiller (Sc Granta Parey); 39° e 40° Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace) e Erwin Barrel (Sc Valgrisenche).