Atletica: Bene i valdostani al Tredicesimo Cross Reale

L’atletica valdostana si è avviata nella storica città di Carrara per la nuova stagione indoor di due atleti valdostani. Matilde Abelli, promettente Allieva dell’Atletica Cogne Aosta, ha ottenuto il secondo tempo in batteria sui 50m con 6’85”. In finale (A), ha fermato il cronometro a 6’80”, migliorando la sua precedente prestazione e siglando il suo Personal Best. Anche Maurizio Pascale, atleta Assoluto dell’Atletica Sandro Calvesi, ha siglato il suo record personale sui 50m nella città del marmo bianco. In batteria ha registrato un 6’37”, mentre in finale (B) si è migliorato con un tempo di 6’35”.

Nella splendida cornice della Reggia di Venaria Reale e del Parco della Mandria ha avuto luogo il Tredicesimo Cross Reale, prima corsa campestre del 2024 per gli atleti valdostani. Nello stesso parco naturale, che una volta comprendeva una delle riserve di caccia dei Savoia, si erano svolti lo scorso inverno i campionati Europei di Cross.

Partendo dalla categoria Esordienti (10) con i colori dell’Atletica Sandro Calvesi, al sesto posto si è imposta Sigrid Blanc in 2.42 (600m). Tra i Ragazzi, Alessandro Chouquer dell’Atletica Monterosa si è guadagnato la terza posizione in 3.37 (1km). Nella categoria Cadetti, Armin Blanc (Calvesi) è arrivato all’ottavo posto in 7.26 (2km).

Con i colori dell’atletica Cogne ha gareggiato Mathieu Barmasse (Allievo) arrivando quarto in 16.28 (4km), mentre Martina Milani (Allieva) è sesta classificata in 18.28. Gabriele Saba (Juniores), Cogne Aosta, è giunto secondo in 21.01 (6km). Riccardo Matergia (A.P.D. Pont Saint Martin) è arrivato al settimo posto in 23.31. Joseph Philippot, Promessa del Pont Saint Martin, ha concluso la sua gara in 21.35 (6km).

Per quanto riguarda le categorie Seniores Master, al primo posto SM35 si è posizionato Fabio Novaria del Pont Saint Martin in 21.00 (6km). Al femminile, Laura Savant Levra ottiene la seconda posizione in 17.16 (4km). Al quindicesimo posto M40 si è piazzato Patrick Marquis dell’Atletica Monterosa in 26.24. Al quarto posto SM45 (6km) si è imposto Alfonso Bracco (Pont Saint Martin) in 23.19, mentre Daniele Pigliacelli della Cogne Aosta ha guadagnato l’ottava posizione in 24.05. Igor Ricci, SM50 Monterosa, ha concluso il cross in sesta posizione in 23.43. Massimiliano Varone, SM50 Cogne Aosta, ha concluso in tredicesima posizione in 24.34, mentre Renzo Pellerey SM55 è trentottesimo in 32.32. Al femminile, Roberta Cuneaz della Calvesi si è guadagnata la prima posizione in 16.37 (4km).