MONTEROSA SKIALP 2024 Aprono le iscrizioni

Monterosa Skialp fissa due date da cerchiare in rosso sul calendario gare: 08 gennaio apertura delle iscrizioni, 08 marzo si corre. Vista la concomitanza con la festa delle donne, prevista promo speciale e gadget ad hoc per le quote rosa. In vista di una delle “strong race” in notturna tra le più belle e ambite di tutto l’arco alpino è giunto il momento di focalizzare l’obiettivo.



Quest’anno cuore pulsante dell’evento sarà Gressoney La Trinité. Qui è prevista la sede di partenza e arrivo della corsa a coppie disegnata le valli di Gressoney ed Ayas; un continuo susseguirsi di ripidissime salite e discese super veloci che fanno di questa notturna a coppie griffata Dynafit un vero e proprio must per chi ama ritmo e adrenalina. Il menu prevede uno sviluppo di 30km e 2800m d+ interamente ricavati all’interno del comprensorio sciistico Monterosa Ski, il primo in Italia ad avere aperto le porte allo scialpinismo con un progetto che prevede itinerari di salita dedicati e spettacolari ridiscese in pista.



Per gareggiare nella “Valle dei 4000” sono richiesti frontali cariche, una buona dose di allenamento e braccia forti viste le 5 salite e gli 11 cambi assetto previsti. Come sempre non mancheranno un tratto a piedi e discese mozzafiato su piste perfettamente preparate.



Se al maschile il tempo da battere resta quello stabilito da Filippo Barazzuol & William Boffelli (2h37’11”), al femminile il migliore crono è quello stampato nel 2022 dalle azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada (3h05’18”)