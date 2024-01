Biathlon: Martina Trabucchi nella Top ten in Val Martello

Ha ripreso in Val Martello, l’IbuCup Senior di Biathlon, con la Short Individual, format che consegna a Martina Trabucchi un ottimo piazzamento nelle ‘dieci’ e, con questo, il miglior risultato individuale in carriera nel secondo circuito mondiale della disciplina; in precedenza, fu nona nella Sprint del 3 marco 2022, a Lenzerheide (Svizzera).

Sei atlete racchiuse in meno di un minuto e doppietta tedesca al vertice, grazia e Julia Kink (42’11”8; 1 0 0 0) e Emilty Schumann (42’12”6; 0 1 0 0); poi, la svedese Stina Nilsson (42’15”3; 0 2 0 0) e due norvegesi: Maren Kirkeeide e Emilie Aagheim Kalkenberg. Sesta Martina Trabucchi (Cse; 43’05”9; 0 0 0 1) che, senza l’errore all’ultimo colpo della quarta sessione di tiro, era in lizza per un posto sul podio; 21° Sara Scattolo (Cse; 45’30”7; 2 0 2 0).

Al maschile, la tripletta norvegese al vertice della classifica e tre azzurri nei migliori venti. A imporsi è stato Vebjoern (42’36’2; 0 0 1 1). Il migliore degli italiani, 6°, Daniele Cappellari (44’19”9; 1 0 0 0); 15° David Zingerle (Cse; 45’32”3; 1 0 0 1); 17° Christoph Pircher (45’43”2; 0 2 0 0); 53° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 49’30”8; 2 2 1 1).

Seconda giornata di gara, il 6 grennaio, con la Sprint: alle 11 e 14.30, maschile e femminile; chiusura, domenica 7, con l’Inseguimento: alle 11 e 13.30, maschile e femminile.