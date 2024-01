Il Tour de Ski riparte da Davos, dodici azzurri ancora in gara. Pellegrino nono ancora in corsa per il podio finale

La famiglia del Tour de Ski ha completato il trasferimento da Dobbiaco a Davos in vista della quarta e quinta tappa della diciottesima edizione in programma mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio. Nella località svizzera si disputano una sprint in tecnica libera e le pursuit, che serviranno a definire ulteriormente le classifiche in vista della chiusura prevista in Val Di Fiemme sabato 6 e domenica 7 gennaio con le 15 km in tecnica classica mass start e l’ascesa dell’Alpe del Cermis. Dei diciotto atleti inizialmente iscritti, rimangono in gara sette azzurri e cinque azzurre: Federico Pellegrino (nono nella classifica provvisoria del torneo a 1’08” dal leader Harald Amundsen), Elia Barp (35simo), Martino Carollo (36simo), Paolo Ventura (39simo), Giandomenico Salvadori (52simo), Simone Daprà (53simo) e Dietmar Noeckler (68simo) in campo maschile e Caterina Ganz (33sima a 5’40” da Jessica Diggins), Martina Di Centa (38sima), Anna Comarella (41sima), Federica Sanfilippo (43sima) e Nicole Monsorno (54sima) fra le donne.

Si sono fermati nei giorni scorsi Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Francesca Franchi, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Federica Cassol.

Classifica Tour de Ski maschile dopo 3 gare su 7:

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=44171

Classifica Tour de Ski femminile dopo 3 gare su 7:

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=44170