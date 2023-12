CdM Biathlon: torna nel massimo circuito Michela Carrara a Oberhof

Si ferma, dopo i malanni di stagione e per ritrovare la migliore condizione, Dorothea Wierer, e dà forfait per la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, dal 4 al 7 gennaio, a Oberhof (Germania). Un fattore che spalanca le porte del massimo circuito a Michela Carrara, in bella evidenza delle ultime tappe di IbuCup Senior.

Undici gli azzurri convocati per la trasferta tedesca e, oltre a Michela Carrara (Cse), ci saranno anche altri tre portacolori del Centro sportivo Esercito: Samuela Comola, Beatrice Trabucchi e Didier Bionaz. Il programma: Giovedì 4 gennaio, Sprint maschile; il 5, Sprint femminile; il 6, l’Inseguimento e, domenica 7, a chiudere, le Staffette.

Sci alpino: Torna, il 6, 7 e 8 gennaio, a Les Houches (Chamonix; Francia) il Kandahar Junior, gara internazionale di Sci alpino a squadre miste riservata alla categoria Under 14, con il programma: i Giganti Pro, gli Slalom e i Giganti.

Dieci sodalizi valdostani sono iscritti con il loro quartetti di atleti alla tre giorni transalpina: Ava Camisasca, Sara Cantalupi, Mattia Naldi, Giovanni Ravà (Sc Gressoney MR); Anaïs Vuillermoz Curiat, Miha Nex, Arnaud Mosso, Elia Fabi (Sc Aosta); Alizée Bionaz, Erica Pirovani, Simone Marcoz, Edoardo Picchiottino (Sc Pila); Umberto Chiozza, Alex Carrozza, Cecilia Sessarego Catalisano, Maya Moras (Club de Ski); Rebecca Borri, Sara Bagnato, Lorenzo Giovanelli, Riccardo Marrali (Sc La Thuile Rutor); Cloe Bal, Anja Torroni, Lorenzo Rossi, Ludovico Bariatti (Sc Crammont MB); Zoe Mosca Barberis, Carlotta Corradino, Edoardo Ludovico Penna, Aprato (Sc Courmayeur MB); Matteo Merlo, Manuel Pace, Arianna Grosso, Sofia Dublanc (Sc Mont Glacier); Blanche Quinson, Sofia Giulia Saccardi, Niccolò Bisi, Gabriele Bilardello (Sc Val d’Ayas); Emma Bottani, Greta Zavattaro, Davide Lucianaz, Filippo Rosset (Sc Chamolé). Ad accompagnarli gli allenatori dei rispettivi club: Federico Venere, Christian Comé, Benedetta De Martino, Amedeo Raimo, Davide Vezzoni, Matteo Xausa, Aline Martinet, Philippe Quinson, Davide Limana.