Sci alpino: a Sessarego Catalisano e a Marino lo Slalom Ragazzi di Pila

Più di duecento concorrenti per l’apertura del circuito regionale Gros Cidac di Sci alpino per la categoria Ragazzi, domenica 24 dicembre, sulla Châtelaine di Pila, con lo Slalom organizzato dallo Sc Aosta e vinto da Cecilia Sessarego Catalisano e da Matteo Marino.

Al femminile, successo in rimonta a firmare la doppietta del Club de Ski Valtournenche di Cecilia Sessarego Catalisano (1’37”38) su Maya Moras (1’37”51), con terza Arianna Grosso (Sc Mont Glacier; 1’38”11). Al quarto posto Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’38”35) e, quinta, Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’38”98). Nei maschi, netto il successo di Matteo Marino (Sc Crammont MB; 1’37”16) davanti a Filippo Giordan (Sc Courmayeur MB; 1’39”29) e a Marco Piacenza (1’39”48). In quarta posizione Lorenzo Giovanelli (Sc La Thuile Rutor; 1’39”66) e, in quinta, Umberto Chiapello (Sc Crammont MB; 1’39”70).

Sci alpino: Tre giorni di raduno, a La Thuile, dal 27 al 29 dicembre, della squadra Asiva di Sci alpino. Con gli allenatori Luca Liore e Riccardo Grecchi, al lavoro ci saranno: Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR), Sofia Fumagalli (Club de Ski), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Francine Rollet (Sc Chamolé), Alessia Vaglio, Anaïs Lustrissy, Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB), Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB) e Peter Corbellini (Club de Ski). Proprio Corbellini è reduce dallo stage azzurro, disposto dal direttore tecnico Paolo Deflorian, a Vigo di Fassa (Trento), dal 21 al 23 dicembre; nel gruppo allenatori erano presenti anche Henri Battilani e Michele Landini."