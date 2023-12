"CIA/CIG Scialpinismo: Junod e Vallet oro nel Vertical in Valle Aurina

Nelle Senior, è quarta assoluta e argento tricolore Noemi Junod (Cse; 30’16”), nella gara vinta dalla neocampionessa italiana di specialità Alba De Silvestro (Cse; 28’01”), davanti alla coppia austriaca Sarah Dreier (28’08”) e Johanna Hiemer (28’13”); 5° e bronzo agli Italiani la veneta Corinna Ghirardi (30’48”).

A completare il podio U23, Silvia Berra (Cse; 31’02”) e Katia Mascherona (Fiamme Gialle; 31’20”). In campo maschile, il vertical va all’austriaco Christof Hochenwarter (22’38”) davanti alla coppia di alpini Michele Boscacci (23’19”) e Robert Antonioli (CSe; 23’23”), con il bronzo che va al trentino Federico Nicolini (23’25”). Al 6° posto Nadir Maguet (Sc C. Gex; 23’41”); 7° Matteo Eydallin (Cse; 23’42”); 10° Davide Magnini (Cse; 24’19”); 11° Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex; 24’42”); 13° Henri Aymonod (Sc C. Gex; 25’29”); 18° Fabien Guichardaz (Sc C. Gex; 26’54”).

Il podio U23 vede sul gradino più alto il carabiniere Matteo Sostizzo (24’08”), seguito dal veneto Pietro FEstini Purlan (24’25”) e dal trentino Alex Rigo (24’50”).

Nelle Juniores si impone Clizia Vallet (Sc C. Gex; 22’34”) davanti al duo valtellinese composto da Anna Pedranzini (23’48”) e da Letizia Maiolani (25’40”). In campo maschile, successo del veneto Hermann Debertolis (16’35”); al 23° e 24° posto Gabriele De Pieri (21’21”) e Rémy Latella (21’25”), entrambi dello Sc C. Gex.

Nei Cadetti 2 – Under 18 -, titolo al veneto Enrico Pellegrini (17’36”); 7° Davide Gadin (19’27”); 23° Tommaso Broglio (22’15”); 26° Elia Demicheli (22’50”), tutti dello Sc C. Gex. Nei Cadetti 1 – Under 16 -, successo della lombarda Teresa Schivalocchi (23’00”); 7° Giulia Framanin (Sc C. Gex; 28’12”)."