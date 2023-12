FMC Sci alpino: Fuchs e Chiesa grandi mattatori della tappa di Pila

Si è conclusa questa mattina, con la disputa del Gigante, la tre giorni di Fis Master Cup – Trofeo Amato Cerise di Pila (Valle d’Aosta), con circa duecento concorrenti al cancelletto di partenza. Gran mattatore della tappa valdostana è stato l’austriaco Paul Fuchs, che si è imposto in due Giganti e nello Slalom di ieri, mentre oggi è arrivato secondo, attardato di soli 4/100. Al femminile, anche la svizzera Manuela Chiesa conquista tre vittorie e un secondo posto.

Master A * Gigante – Successo del francese Pierre Stiemsbert (51”96), che ha preceduto il romano, tesserato in Abruzzo, Andrea Acquaroni (53”32), e lo svizzero Stefan Briker (53”62). Al quarto posto Stefano Roma (Sc Pila; 54”03); 13° Giorgio Aguettaz (Master Team Pila; 56”80); 17° Gianluca Ronchetti (SC Pila; 57”88).

Master B * Gradino alto del podio per il bresciano Massimo Treccani (55”24), seguito dall’austriaco Paul Fuchs (55”28) e dal francese Patrick Avenieri (56”12). Quarto posto per Alfredo Gualla (Sc Pila; 56”17); 9° Guido Lami (Club de Ski; 58”61); 11° Enrico Voyat (Master Team Pila; 58”89).

Master C * Quarta gara consecutiva sul gradino alto del podio per la svizzera Manuela Chiesa (57”69), precedendo la vicentina Denise Rita Rigo (59”33) e la bresciana Elena Zatti (59”61). In 21ª e 22ª posizione Lucia Magenta (Master Team Pila; 1’11”44) e Marcella Castellano (Sc Pila; 1’15”88).

Nello Slalom di venerdì 22 dicembre:

Master A * Successo del francese Pierre Stiemsbert (1’19”44), che ha preceduto il pisano Luca Novi (1’24”03) e il Ceco Milan Hrstka (1’26”67); 17° Gianluca Ronchetti (1’37”54).

Master B * Gradino alto del podio per Paul Fuchs (1’29”80), seguito dal francese Patrick Avenieri (1’30”84) e da Massimo Treccani (1’31”14). Al 12° e 13° posto Enrico Voyat (1’39”96) e Guido Lami (1’40”39).

Master C * Doppietta svizzera grazie a Tina Frey (1’25”93) e Manuela Chiesa (1’33”62), con terza la slovacca Martina Ivanova (1’38”73). In 22ª e 23ª posizione Lucia Magenta (2’17”07) e Marcella Castellano (2’21”67).