Sci Club Corrado Gex 60 anni di storia in un libro

Sono già trascorsi sessanta anni da quando nel 1963 un gruppo di giovani di Arvier, Avise, Introd, mossi dalla passione per lo sci, fondò lo Sci Club Arvier. Oggi si chiama Sci Club Corrado Gex e come allora continua ad attrarre bambini e giovani che si avvicinano agli sport della neve. Con questa pubblicazione, che sarà presentata presso la Sala Polivalente di Arvier venerdì 29 dicembre (ore 20.45), il direttivo vuole, ricordare l’impegno di quanti si sono spesi per rendere lo sci, in una piccola realtà di montagna, uno sport accessibile a tutti, vissuto come momento di aggregazione e svago per la comunità.