Sci. Saint-Barthélemy si prepara ad aprire nuovi anelli del fondo

A Saint-Barthélemy oltre venti chilometri di piste sono innevati e a disposizione dei fondisti e con le festività dietro l’angolo la località è ormai prossima a inaugurare anche gli anelli Pierrey e Gran Tor.

Nella vallata intanto gli operatori turistici hanno iniziato i preparativi per Ciaspognam, tradizionale appuntamento per festeggiare l’inizio del nuovo anno sotto il cielo stellato di Saint-Barthélemy.

L’undicesima edizione della ciaspolata serale è in programma venerdì 5 gennaio 2024, con la solita divertente formula che abbina la passeggiata in mezzo alla neve a momenti di musica e degustazione dei prodotti del territorio.

Una serata in allegria, lungo le piste di giorno utilizzate per lo sci di fondo e che per l’occasione saranno invece illuminate dalle fiaccole. I partecipanti, partendo dal “Centro dello sci nordico” potranno avventurarsi lungo il tracciato che porterà alla Terrazza del Foyer, all’Alpe Plaisance, all’Alpe Lo Solé, all’Alpe Barbonce con ritorno al centro; cinque punti in cui verranno distribuiti piatti cucinati dai locali e dalle associazioni di Nus e Saint-Barthélemy.