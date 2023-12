GPI Sci alpino: Corbellini sul podio Aspiranti nello Slalom in Valle Aurina

Nel secondo Slalom FIS Junior, svoltosi oggi in Valle Aurina (Alto Adige) e valido per il Grand Prix Italia, il format ha visto Peter Corbellini conquistare un piazzamento sul podio. Come accaduto nel primo Slalom di ieri, anche questa volta la seconda manche ha stravolto la classifica. Non hanno completato la seconda parte della gara Pietro Bisello (Sc Gressoney MR) e Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), rispettivamente primo e quarto a metà gara. A imporsi è stato l'altoatesino Lukas Sieder (1’30”69), che ha recuperato sette posizioni, seguito dal cortinese Marco De Zanna (1’30”92) e dal trentino della polizia Tommaso Speri (1’31”23). Peter Corbellini (Club de Ski) era ventitreesimo a metà gara, ma ha recuperato dieci posizioni ed è arrivato 13° assoluto e 3° nella categoria Aspiranti, con un tempo di 1’32”70. Al 22° posto c'è Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’34”11), seguito al 25° da Federico Viérin (Sc Pila; 1’35”26).

EC Sci alpino

Oggi si è svolta la Seconda Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino femminile a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa (Trento). Come nella gara di ieri, le atlete austriache hanno fatto doppietta: Lisa Grill (1’14”30) e Emily Schoepf (1’14”37). Quattro atlete azzurre si sono classificate tra le migliori otto, con Sara Thaler (1’14”72) al terzo posto, seguita da Nadia e Nicol Delago al 5° e 7° posto; l'ottavo posto è stato conquistato da Elena Dolmen (Cse; 1’15”33). Monica Zenoner e Matilde Lorenzi (Cse) si sono classificate rispettivamente al 17° e 19° posto, mentre Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’16”05) si è posizionata al 27°, entrando nella zona dei punti. Sofia Pizzato (Cse) è al 37° posto, mentre Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’18”14) si è posizionata al 54°. La gara è stata interrotta per Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri) che non ha concluso la sua prova.