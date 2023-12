Il 2024 ormai alle porte sarà all’insegna della corsa nella Valle di Gressoney. Weissrunner e Monte Rosa Walserwaeg saranno prove uniche di Campionato italiano FISKY (Federazione Italiana Skyrunning). Iscrizioni già aperte, quote invariate e montepremi importanti…



Due manifestazioni, medesima location e spettacolo garantito. La Weissrunner e la Monte Rosa Walserwaeg hanno aperto le iscrizioni ed è subito caccia al pettorale. Giunte quest’anno alla loro 3ª edizione, le 2 gare podistiche ideate dalle ASD “Outdoor With Us”, che annovera tra le proprie fila il recordman del Tor des Géants Franco Collé e l’azzurra di skyrunning Giuditta Turini, hanno come mission il promuovere e valorizzare il patrimonio sentieristico della valle ai piedi del Rosa. Entrambe verranno proposte con il medesimo format, alcune importanti novità, ma soprattutto con tanta voglia di regalare giornate indimenticabili ad ogni singolo concorrente.



WEISSRUNNER: sabato 3 febbraio riflettori accesi sulle piste del Weissmatten per decretare il Campione italiano di Skysnow. Dopo il grande successo delle prime 2 edizioni gli atleti torneranno a Gressoney per godersi una serata di sport e festa in una location unica nel suo genere. Mentre i "top runner" proveranno a battere il record di Nadir Maguet e Martina Cumerlato per strappare un biglietto per i Campionati Mondiali di specialità del mese di marzo, una festa per tutti è prevista al palazzetto con birra Menabrea, doccia, pasta party e t-shirt tecnica nel pacco gara... il tutto a soli 20 euro. Iscrizioni e informazioni al sito https://www.monterosaww.<wbr></wbr>com/skysnow





MONTE ROSA WALSERWAEG: il 6 e 7 luglio non prendete impegni, torna uno dei trail più belli dell’estate con 3 percorsi adatti ad ogni tipologia di corridore. Confermata la gara principe da 90 km che tocca punti mitici e di rara bellezza della Valle del Lys così come le sue due sorelle minori da 45 km (quest’ultima sarà valida come Campionato italiano di Skymarathon) e da 15 km. La domenica spazio ai più giovani con la prova di Coppa Italia giovani di skyrunning. Ricco montepremi di 10.000 euro, pacco gara da urlo e quote iscrizioni che rimangono invariate per il terzo anno consecutivo. Tutti i percorsi sono certificati ITRA e validi per l'assegnazione dell'UTMB index. Iscrizioni e informazioni al sito https://www.monterosaww.<wbr></wbr>com