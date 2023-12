Sci alpino: Cecere e Magliano vincono il Gigante Fis Junior di Pila

Secondo Gigante Fis Junior, organizzato dallo Sc Chamolé e valido per il circuito regionale Cva sulla pista Leissé di Pila, vinta dalla torinese Margherita Cecere e dall’albese Francesco Magliano.

In campo femminile, lotta sul filo dei centesimi per il gradino alto del podio e, in rimonta, la spunta la torinese Margherita Cecere (1’46”65), che precede di un soffio – al comando a metà gara, Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’46”67) e la torinese dei Carabinieri, Melissa Astegiano (1’47”56). Al quarto posto la torinese Martina Sacchi (1’48”60) e, quinta, prima tre le Aspiranti, Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’48”98). A completare il podio Aspiranti, 10°, la savonese, tesserata in Piemonte, Beatrice Garbasso (1’51”58) e, 11°, al via con il pettorale 73, Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’51”79).

Al maschile, risale dalla terza posizione e conquista il gradino alto del podio l’albese Francesco Magliano (1’43”70), davanti a Federico Viérin (Sc Pila; 1’44”00; 7° a metà gara) e a Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’44”04). Quarto posto al bernese Janis Herrmann (1’44”05) e, quinto, il torinese Matteo Vottero (1’44”08). La vittoria tra gli Aspiranti, 14° assoluto, Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’45”17), a precedere, 16°, il pisano Andrea Passino (1’46”11) e, 17° Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’46”25).

EC Sci alpino

Prima prova cronometrata, oggi, a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa (Trento). della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino femminile, e miglior tempo dell’austriaca Lisa Grill (1’14”35) a precedere la coppia azzurra formata da Nicol Delago (1’14”45) e dalla trentina dell’Esercito, Monica Zanoner (1’14”67). Al 10° posto Elena Dolmen (Cse; 1’15”53); 19° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’16”29); 23° Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’16”33); 45° Matilde Lorenzi (Cse; 1’17”24); 51° Sofia Pizzato (Cse; 1’17”47); 53° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’17”63). Domattina si replica, con la seconda prova della Discesa libera; mercoledì 20 e giovedì 21, le due Discese libere e, venerdì 22, il SuperG, gare valide per la Coppa Europa.

Sci alpino

Slalom dei Campionati nazionali albanesi, oggi, a Kronplatz (Alto Adige) vinto dalla lettone Dzenifera Germane (1’39”65). In 11° posizione Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 1’42”17); 12° Annette Belfrond (Cse; 1’42”20); 25° Carole Agnelli (Club de Ski; 1’44”54); non ha concluso la seconda manche Martina Perruchon (Cse); ‘out’ nella prima metà di gara Sophie Mathiou (Cs Carabinieri).

Coppa del Mondo Sci nordico

Tre giorni di gare di Coppa del Mondo di Fondo, a Trondheim (Norvegia) e tre successi del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, l’ultima, ieri, nella 10 km Individuale in tecnica classica, con il tempo di 24’43”1. In 23° posizione Francesco De Fabiani (Cse; 25’58”6); 57° Paolo Ventura (Cse; 26’55”4).