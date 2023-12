Scherma: Ottimi risultati alla 1a Prova Grand Prix Joy of Moving di spada e sciabola

Ottimi risultati per la scherma piemontese nel weekend di gare dedicato agli under 14 tra Ravenna e San Severo, dove si sono disputate rispettivamente le 1° Prove Gran Prix Joy of Moving di spada e sciabola.

Nella spada, a Ravenna, Vittoria di Diletta Freguglia della Pro Novara Scherma si è imposta tra le Ragazze, secondo posto per Ambra Lopez del Cus Piemonte Orientale tra le Bambine, terzi Filippo Rosi del Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea tra i Maschietti e Alisa Dominici della stessa società tra le Ragazze. Quinto posto per Edoardo Semilia della Pro Novara e settimo di Mattia Tappero del Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea tra gli Allievi.

Tutti i risultati possono essere consultati a questo link: https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2023-12-17-15_Ravenna_-_1P._Gran_Prix_Joy_of_Moving_-_SP_U14/

Grandi risultati anche a San Severo, dove si è disputata la 1° Prova del Gran Prix Joy of Moving di sciabola. Sono giunte seconde Lucrezia Birolo della Scherma Augusta Taurinorum tra le Giovanissime e Martina Cattaruzzi del CH4 Sporting tra le Allieve; terzi Diego Tuzzolino del CH4 Sporting tra i Maschietti e Giulia Calcei della stessa società tra le Giovanissime. Ottave Lucilla Maria Sciretti del CH4 Sporting tra le Bambine ed Emilia Nassano tra le Ragazze.

Tutti i risultati possono essere consultati a questo link: https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2023-12-17-16_San_Severo_(FG)_-_1_P._Gran_Prix_Joy_of_Moving_SC/index.php