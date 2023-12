Un sabato di grandi soddisfazioni per la rappresentativa valdostana al Trofeo CONI Winter 2023! Tre sono i podi conquistati da parte di Alyssa Borroni (seconda classificata nello Slalom), Martina Maria Mazza (seconda classificata nel Basic Novel Gold dell’Artistico) e Maria Laura Pene Vidari (terza classificata nel Gigante). Senza dimenticare, però, i numerosi piazzamenti in top 10 raggiunti nell’alpino, nel fondo e nel biathlon dagli atleti in singolare e dalle staffette, dalla squadra di hockey e dai ragazzi dell’Artistico.

Nonostante l'assenza di atleti nelle discipline dello snowboard, curling e short track, la Valle d’Aosta si è classificata al settimo posto nella classifica generale. Questo dimostra la versatilità e la forza dei partecipanti in molteplici specialità invernali.

I successi nel biathlon, nello sci alpino, nello sci di fondo e nell’Artistico hanno reso questa partecipazione un vero trionfo sportivo. È stato entusiasmante vedere come ogni membro della squadra abbia contribuito con impegno e passione, portando a casa risultati straordinari. Complimenti a tutti gli atleti e agli allenatori per questo straordinario risultato che ha reso la Valle d’Aosta orgogliosa."

La rappresentativa valdostana alla cerimonia di chiusura: la Valle d’Aosta porta così a casa un 7° posto nella classifica finale, nonostante non avesse atleti a rappresentare le discipline dello snowboard, curling e short track. Ecco il dettaglio dei risultati:

Hockey: Squadra Valle d’Aosta-Emilia: 6° posto

Biathlon: Individuale Maschile: 14° Andreo Davide, 16° Gens Thierry, 18° Dandres Emil, 21° Favre Laurent Individuale Femminile: 5° Tiraboschi Martina, 7° Vittaz Elody, 13° Pinet Linda, 22° Truc Elodie Staffette: 8° squadra A, 9° squadra B

Sci Alpino: Slalom Femminile: 2° Alyssa Borroni, 7° Maria Laura Pene Vidari, 11° Arianna Grosso Slalom Maschile: 6° Pietro Seletto, 11° Umberto Chiozza Gigante Femminile: 3° Maria Laura Pene Vidari, 4° Alyssa Borroni, 5° Anais Vuillermoz Gigante Maschile: 7° Pietro Seletto, 9° Matteo Marino, 23° Umberto Chiapello

Sci di Fondo: Individuale femminile: 10° Nicole Imperial, 22° Sophie Bonin, 25° Valérie Chatrian Individuale maschile: 7° Enea Bortolotti, 20° Joseph Bisson, 27° Pietro Quattrone Staffetta: 5° posto

Artistico: Basic Novice Silver Gruppo 1: 9° Sofia Cristiani, 13° Giulia Alexandra Broasca Gruppo 2: 14° Ariadna Movchan Gruppo 3: 13° Viola Pili, 14° Ludovica Vigna Basic Novice Maschile: 14° Luca Framarin Basic Novice Gold Gruppo 1: 2° Martina Maria Mazza, 7° Asia Sudati