Trionfo azzurro a Breuil-Cervinia

Il primo team event della storia di Breuil-Cervinia si colora d’azzurro con la vittoria di Michela Moioli e Omar Visintin, al termine di una gara ricca di emozioni. Altra giornata magnifica e soleggiata nel comprensorio sciistico che da ormai sei anni accoglie i riders impegnati nella Coppa del Mondo di snowboard cross.

Una gara sempre all’attacco e da protagonisti per Michela Moioli e Omar Visintin, partiti molto forte fin dai quarti di finale, quando hanno vinto la quarta heat sulla Svizzera. Stesso copione nella seconda semifinale, con Svizzera ancora battuta, prima della finalissima decisa solo sulla linea d’arrivo. Omar è partito con la volontà di consegnare a Moioli un buon vantaggio; la bergamasca ha finalizzato contenendo tutti i tentativi di rimonta della Francia, che si è però dovuta accontentare della seconda posizione. A completare il podio è invece stata la Svizzera.

Michela Moioli: «È una sensazione incredibile, per me vuol dire tanto tornare a vincere dopo l’infortunio. Non potevo avere un compagno migliore per festeggiare il ritorno alla vittoria: ha fatto una grande gara, ho provato a essere all’altezza della sua prova, cosa che non mi era riuscita troppo bene sabato nella gara individuale».

Omar Visintin: «Ho fatto il meglio che potevo per dare il giusto vantaggio a Michela. Lei ha fatto il suo, è fortissima e ora possiamo celebrare questo successo e vivere col sorriso le feste».

Monica Meynet, presidente comitato organizzatore: «Breuil-Cervinia ha offerto ancora una volta un bellissimo spettacolo. Il meteo è stato nostro alleato, immagini da cartolina ci hanno accompagnato in queste due giornate di Coppa del Mondo. L’avvicinamento però, non è stato per nulla facile: gli shapers hanno dovuto fare gli straordinari per sistemare la pista dopo le ultime nevicate. Hanno fatto un lavoro enorme e allestito al meglio il pendio di gara. Per l’intera vallata questa gara ha una notevole importanza e valenza promozionale: Cervino Ski Paradise continua a credere negli eventi sportivi di altissimo livello».

Enrico Vuillermoz, direttore di Cervino Turismo: «La stazione si è fatta trovare ancora una volta pronta e perfettamente innevata. Le grandi precipitazioni di novembre e inizio dicembre, oltre a offrire agli sciatori svariati chilometri di piste in condizioni eccezionali, hanno permesso ai tifosi di raggiungere i punti più affascinanti della gara e godersi lo spettacolo da bordo pista. Ora entriamo nel vivo della stagione turistica, con ottime premesse per le vacanze natalizie, dopo il positivo avvio».