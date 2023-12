CdM Biathlon: Bionaz ancora brillante nell’Inseguimento di Lenzerheide (SUI)

Ancora una grande prestazione di Didier Bionaz nell’Inseguimento di Coppa del Mondo di Biathlon a Lenzerheide (Svizzera), che fallisce l’accesso ai migliori dieci con il ventesimo colpo che non chiude il bersaglio; bene al femminile Samuela Comola e Beatrice Trabucchi.

Rimontano undici e sei posizioni Samuela Comola e Beatrice Trabucchi, una buona prestazione che però non è sufficiente per centrare la zona punti. Al vertice della classifica doppietta francese grazie a Justine Braisaz-Bouchet (27’31”0; 1 0 1 1; già vincitrice della Sprint) e, in risalita di tre posizioni, Julia Simon (a 28”2; 0 0 2 0), con terza la norvegese – anch'essa con un balzo in avanti di tre posizioni – Marit Ishol Skogan (a 1’13”6; 0 2 0 0). Cinque errori al poligono fanno retrocedere dal gradino più basso della Sprint al 14° posto odierno Lisa Vittozzi (a 2’03”2; 1 3 0 1), la migliore delle azzurre; 31° Rebecca Passler; 44° Samuela Comola (Cse; a 4’43”9; 0 0 1 0); 46° Beatrice Trabucchi (Cse; a 4’51”8; 1 0 0 0).

Conclusione domani, alle 12.30 e alle 14.45, con la disputa della Mass start, femminile e maschile; tra le donne si sono qualificate soltanto Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, quest’ultima già rientrata in Italia e non al via nemmeno dell’Inseguimento di oggi; al maschile, si sono qualificati Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Didier Bionaz.

IbuCup Biathlon. Conclusione della tappa di IbuCup Senior di Biathlon, oggi, a Sjusjoen (Svezia) con in programma la Mass start 60, vinta dalla tedesca Julia Tannheimer (37’53”7; 1 1 0 1) a precedere la coppia norvegese composta da Jenny Enodd (a 9”2; 0 0 1 1) e da Ida Lien (a 19”0; 0 0 4 0). La migliore delle azzurre, 12°, è Michela Carrara (Cse; a 2’23”3; 1 3 4 1); 31° Sara Scattolo (Cse; a 4’38”9; 1 3 4 2); 37° Martina Trabucchi (Cse; a 5’15”0; 1 2 4 3); 52° Ilaria Scattolo (Cse; a 8’34”8; 2 2 2 4). Nei maschi, migliora ancora la sua migliore prestazione in IbuCup Senior Cédric Christille (Fiamme Gialle) che con un solo errore al poligono (0 0 0 1) conclude al 13° posto, con un ritardo di 2’21”2 dal vincitore. Al vertice della classifica pokerissimo di norvegesi, capeggiati da Martin Nevland (38’58”5; 1 0 0 0). Il migliore degli azzurri, 11°, è Christoph Pircher; 17° David Zingerle (Cse; a 2’31”7; 0 0 1 2)."