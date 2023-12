Snowboard: A Breuil-Cervinia primo successo per Siegenthaler

Breuil-Cervinia non poteva chiedere giornata migliore per lo snowboard cross di Coppa del Mondo, vinto dalla svizzera Sina Siegenthaler e dall’austriaco Alessandro Haemmerle. Sono stati loro i più veloci nella “big final” sulla pista 26 baciata dal sole.

Nella gara femminile primo successo in carriera per Sina Siegenthaler, classe 2000, capace di precedere la coppia di australiane Belle Brockhoff e Josie Baff al termine di una finale tiratissima. L’azzurra Michela Moioli non è riuscita ad acciuffare il podio, ha perso terreno prezioso proprio sul finale e si è dovuta accontentare del quinto posto. In precedenza aveva dimostrato di avere una grande piazzamento nelle gambe, vincendo sia la batteria dei quarti, sia la semifinale.

Ottavo posto per Sofia Belingheri, mentre la britannica Charlotte Bankes, vincitrice di una delle due gare di Breuil-Cervinia lo scorso anno, è entrata in contatto nella prima parabolica ed è uscita al primo turno.

In campo maschile nuovo successo ai piedi della Gran Becca per Alessandro Haemmerle, primo anche un anno fa in gara-1. Ha avuto la meglio sull’australiano Adam Lambert e sul canadese Eliot Grondin. Usciti durante i quarti di finale diversi favoriti, come l’azzurro Omar Visintin, l’austriaco Jakob Dusek e lo spagnolo Lucas Eguibar.

Subito fuori il genovese, da anni di casa a Chamois, Lorenzo Sommariva, incappato in una caduta senza conseguenze dopo un contatto avvenuto in una delle prime paraboliche della heat iniziale.

In pista, ad assistere allo spettacolo, anche gli assessori regionali Luigi Bertschy, Marco Carrel e Giulio Grosjacques, l’assessore comunale Chantal Vuillermoz, il presidente Asiva Marco Mosso, il presidente dell’AVMS Beppe Cuc, il campione olimpico Marco Albarello, il comandante del Centro Sportivo Esercito Patrick Farcoz e il presidente di Cervino Spa Federico Maquignaz.

Intanto a Breuil-Cervinia belle notizie anche per gli appassionati, perché da oggi è possibile godersi per intero la spettacolare pista del Ventina, che parte dal ghiacciaio del Teodulo, a oltre 3.300 metri di quota, e arriva fino in paese. Uno dei pendii più belli e apprezzati dagli sciatori, porta di accesso - sci ai piedi - tra la Svizzera e l’Italia, è ora fresata e a disposizione per sciate adrenaliniche.

Domani (domenica) il team event, una prima assoluta per Breuil-Cervinia, che mai aveva organizzato questo format. Appuntamento alle 11.30 per la gara che in Italia sarà visibile in diretta da Eurosport. Stasera, alle 18, l’estrazione dei pettorali nella piazzetta della Chiesa di Breuil-Cervinia; a seguire il djset di Shorty, deejay di m2o.