Sci. Emanuele Buzzi ancora quarto a Santa Caterina Valfurva

Un po’ di vento in cresta, ma nessun problema per la seconda e ultima discesa maschile di Santa Caterina Valfurva, valida per il circuito di Coppa Europa. Partenza confermata dall’alto e ancora grande spettacolo sulla pista Deborah Compagnoni, innevata alla perfezione e curata nei minimi dettagli dal team formato anche dagli esperti Tino Pietrogiovanna, Alfredo Caspani e Chicco Pedrini.

Al vertice della classifica sono cambiati i nomi, ma non le nazioni protagoniste. L’Austria ha piazzato anche oggi una doppietta: vittoria per Stefan Rieser che ha tagliato il traguardo in 1’22”94, recuperando terreno sul finale. Per il ventiquattrenne è il terzo successo in carriera, sempre in discesa e sempre in Italia. Alle sue spalle, staccato di soli 6/100, il connazionale Vincent Wieser, partito con il pettorale giallo di leader della classifica dopo la vittoria di giovedì. Altro terzo posto per l’elvetico Livio Hiltbrand, staccato di 33/100.

Emanuele Buzzi sfiora il podio, rimasto a soli 10/100. Quarto posto finale per il sappadino, ancora una volta migliore degli italiani al traguardo; quinto l’austriaco Felix Hacker, staccato di 50/100.

In casa Italia prova molto positiva anche per Maximilian Ranzi, partito con il pettorale 50 e al traguardo in quattordicesima posizione (miglior risultato in carriera) a 99/100 dal vincitore; 18° Marco Abbruzzese, 19° Matteo Franzoso e 20° Mattia Cason.

La prima tappa italiana della Coppa Europa della stagione 2023/2024 è stata organizzata da Technic Ski con la grande collaborazione di Santa Caterina Impianti e Beppe Bonseri, della Proloco Valfurva. A sostenere l’evento Regione Lombardia.