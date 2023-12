Sci alpino: Doppietta austriaca a Santa Caterina Valfurva

Giornata perfetta a Santa Caterina Valfurva che ha ospitato regolarmente la prima discesa stagionale del circuito maschile di Coppa Europa. Enorme il lavoro di Technic Ski e di Santa Caterina Impianti, che dopo la nevicata di ieri hanno pulito alla perfezione il pendio della Deborah Compagnoni: prima diversi giri di lisciatura a gruppi, poi l’ingresso dei mezzi battipista per togliere la neve in eccesso lungo i bordi.

Gara splendida e regolare in Alta Valfurva, in un contesto invernale, dominata dagli austriaci che hanno messo a segno una doppietta dopo essersi messi in grande evidenza nelle due prove cronometrate di lunedì e martedì.

A vincere è stato Vincent Wieser, mai una volta nei dieci della disciplina nel circuito continentale. Ha chiu

so in 1’22”62, facendo una grande differenza nel secondo e nel terzo settore, dove ha costruito il suo successo. Secondo gradino del podio per il connazionale Manuel Traninger, staccato di 49/100 e al quarto podio in carriera in Coppa Europa. Il terzo gradino del podio lo ha conquistato lo svizzero Livio Hiltbrand, due medaglie ai Mondiali Juniores lo scorso anno, all’arrivo in 57/100.

Bella prestazione per l’italiano Emanuele Buzzi, che però resta fuori dal podio per un solo centesimo e chiude quarto. A completare la top 5 un altro austriaco, Stefan Rieser all’arrivo con 71/100 di ritardo.

Altri tre italiani tra i migliori trenta: Marco Abbruzzese (16°), Matteo Franzoso (20°), Max Perathoner (30°); appena fuori Gregorio Bernardi (31°).

Domani l’ultima giornata di gare, con un programma rivisto. A Santa Caterina Valfurva infatti si correrà una nuova discesa, che recupera quella cancellata ieri. Il superG verrà disputato altrove.