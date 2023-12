Sci alpino: Buon esordio di Benjamin Alliod nella 'libera' in Val Gardena

Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, questa mattina, in Val Gardena (Alto Adige), recupero della gara annullata a Zermatt/Cervinia, tappa che registra il buon esordio di Benjamin Alliod nel massimo circuito mondiale, molto vicino alla zona punti.

Sulla ‘Saslong’ gardenese vittoria a sorpresa, con il pettorale 34 e già vincitore nel 2021 sulla Saslong, dello statunitense Bryce Bennet (1’23”80), che precede di 3 e 5/100, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1’23”83) e lo svizzero Marco Odermatt (1’23”85). Sono ben cinque gli azzurri nei migliori venti della classifica: 11° Dominik Paris, 12° a pari merito Mattia Casse e Christof Innerhofer; 19° Guglielmo Bosca (Cse; 1’24”49), e ben 31 atleti racchiusi in un solo secondo. Esordio di Benjamin Alliod (Cse; 1’24”88), a soli 11/100 dal 30° posto; 51° Nicolò Molteni (Cse). Domani, dalle 11.45, con la disputa del SuperG.

CpI Biathlon

Due giorni di Coppa Italia di Biathlon, sabato 16 e domenica 17, a Bionaz, dove saranno disputati una Sprint e Short Individual. Nutrito il lotto dei valdostani iscritti alla due giorni; per la squadra Asiva, guidati dai tecnici Marino Oreiller, Gianni Gens e Andrea Dufour ci saranno: Michelle Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Neyeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), Lorenzo Bonino Gs Godioz), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher). sul tracciato anche il gruppo del Progetto Children; con l’allenatore Thierry Brunier: Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace), Anna Beltramelli (Sc Champorcher), Elodie Christille (Sc Brusson), Vittoria Sesone (Sc Gran Paradiso), Julie Desayeux, Etienne Meynet, Jody Vittaz, André Contoz (Sc Amis de Verrayes), Erwin Barrel (Sc Valgrisenche), Mattia Bétemps, Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace).

CpI Sci nordico

Dopo Flassin riservata solamente ai Senior di domenica scorsa, torna la Coppa Italia per tutte le categorie, sabato 16 e domenica 17, a Sappada (Udine), con in programma l’Individuale skating e la Mass start in classico. Al cancelletto di partenza la squadra Asiva, guidata da André Fragno, Manuel Tovagliari e Valerio Sorteni: Vittoria Cena (Gs Godioz), Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso), Virginia Cena (Fiamme Gialle), Corinne Beltrami, Emilie Gontier, Claire Frutaz, Martina Tullia Trentin, Javier Ducret, Fabio Restano, Matteo Maniezzo (Sc Drink), Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy), Mattia Saracco (SC Brusson), Gilles Margueret (Sc Gran San Bernardo), Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes), Tommaso Cuc (Cs Carabinieri) e gli Under 23, Federico Bonino Gs Godioz) e Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy).