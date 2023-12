Biathlon: Trabucchi e Comola qualificate per la Pursuit di Lenzerheide

Prima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo di Lenzerheide (Svizzera) e atlete impegnate nella Sprint, che consegna ancora un podio a Lisa Vittozzi e vede Beatrice Trabucchi e Samuela Comola strappare il pass per l’Inseguimento di sabato 16 dicembre.

Podio sul filo dei secondo e le prime tre della classifica con lo zero al poligono; a imporsi è la francese Justine Braisaz-Bouchet (22’13”0; 0 0), davanti alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (22’25”2; 0 0) e a Lisa Vittozzi (22’30”2; 0 0). Tutte e cinque le azzurre al via si qualificano per la Pursuit: 32° Dorothea Wierer; 36° Rebecca Passler; 52° Beatrice Trabucchi (Cse; 25’19”3; 1 1); 55° Samuela Comola (Cse; 25’30”4; 0 1).

Domani è la volta della Sprint maschile, con partenza del primo concorrente alle 14.15.

CpI Biathlon

Due giorni di Coppa Italia di Biathlon, sabato 16 e domenica 17, a Bionaz, dove saranno disputati una Sprint e Short Individual. Nutrito il lotto dei valdostani iscritti alla due giorni; per la squadra Asiva, guidati dai tecnici Marino Oreiller, Gianni Gens e Andrea Dufour ci saranno: Michelle Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Neyeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), Lorenzo Bonino Gs Godioz), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher). sul tracciato anche il gruppo del Progetto Children; con l’allenatore Thierry Brunier: Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace), Anna Beltramelli (Sc Champorcher), Elodie Christille (Sc Brusson), Vittoria Sesone (Sc Gran Paradiso), Julie Desayeux, Etienne Meynet, Jody Vittaz, André Contoz (Sc Amis de Verrayes), Erwin Barrel (Sc Valgrisenche), Mattia Bétemps, Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace).

Snowboard

Raduno sciistico della squadra di Snowboard del Comitato Asiva, ieri, 16 dicembre, a Cervinia. Con gli allenatori Nicola Bagliani e Lorenzo Semino al lavoro ci saranno Margherita Gal, Alessio Celesia e Lorenzo Forlin (Aosta Snowboard club).