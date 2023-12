Biathlon: Michela Carrara protagonista nella Sprint di Sjusjoen

Terza tappa in meno di tre settimane, sulle nevi del Nord Europa, dopo Finlandia e Svezia, il circuito di IbuCup Senior di Biathlon si traferisce in Norvegia, a Sjusjoen, località che questa mattina ha vista andare in scena la Sprint, con ancora Michela Carrara protagonista e ben quattro su cinque azzurre qualificate per l’Inseguimento di domattina (alle 11 la competizione femminile; alle 13.30 la maschile).

Due errori nella seconda sessione al poligono, ma miglior crono nelle sessioni di tiro e quarta sugli sci, conducono al 14° posto Michela Carrara (Cse; 22’20”2; 0 2) attardata di soli 55”2 dalla vincitrice. Sprint che vive sulla doppietta francese, grazie a Oceane Michelon (21’25”0; 0 0) e Jeanne Richard (21’40”0; 0 1), con terza la norvegese Gro RAndby (21’42”6; 1 0). In 28° posizione Linda Zingerle; 32° Martina Trabucchi (Cse; 23’09”9; 1 1; a 1’44”9 dalla vetta della classifica); 40° Sara Scattolo (Cse); 63° Ilaria Scattolo (Cse).

In campo maschile, cinque azzurri al via e tutti e cinque centrano la qualifica per l’Inseguimento del giorno successivo e, tra questi, con il 39° posto, anche Cédric Christille (Fiamme Gialle; 27’00”7; 0 1). La vittoria è andata al tedesco Simon Kaiser (24’26”4; 0 0), davanti alla coppia norvegese composta da Johan-Olav Botn (24’43”2; 0 2) e Mats Oeverby (24’44”9; 1 0). Il migliore degli azzurri, 16°, è Daniele Cappellari; 28° David Zingerle (Cse 1).

IbuCup Biathlon

Conclusa in maniera convincente la prima tappa di IbuCup Junior di Biathlon, domenica scorsa, con la larga vittoria nell’Individuale, questa mattina, in Val Ridanna (Alto Adige) si conferma ai vertici Nicolò Bétemps (Cse). L’alpino di Bionaz, ancora senza errori al poligono, conclude in 9° posizione, in 27’09”2 (0 0), a 59”9 dal vincitore, il croato Matjia Legovic (26’10”2; 1 1). Sul podio anche il kazaki Vadim Kurales (26’21”2; 0 0) e il polacco Marcin Zawol (26’40”9; 0 1). Al femminile, buon esordio assoluto nel circuito, con il 52° posto, di Giorgia Saracco (Sc Brusson; 31’16”7; 1 0) nella gara vinta dall’austriaca Anna Andexer (26’49”8; 0 1) davanti alla tedesca A Siegismund (27’09”3; 0 0) e alla e alla poliziotta trentina Fabiana Carpella (27’14”3; 0 1); 20° Astrid Plosch (Cse).

Domani, seconda giornata di gara, con in programma, alle 10.30. la Staffeta mista e, alle 14, la Staffetta singola mista.