Sci alpino: Francine Rollet in evidenza nello Slalom di Cortina

Primo dei due Slalom Fis Junior a Cortina d’Ampezzo (Belluno), validi per il Grand Prix Italia, con Francine Rollet terza nella graduatoria del circuito Fisi.

Settima al termine della prima manche, Francine Rollet (Sc Chamolé) recupera tre posizioni e, con il crono di 1’46”37, conclude al quarto posto e conquista il terzo gradino del podio del Grand Prix. Lo Slalom è stato vinto, in rimonta di una piazza, dalla bresciana Giulia Romele (1’45”33); alle sue spalle, in squadra azzurra e quindi non in graduatoria per il GpI, la romana dell’Esercito, Francesca Carolli (1’45”93) e la torinese, tesserata nel comasco, in recupero di 17 posizioni, Martina Banchi (1’46”33). Scivola di otto posti nella seconda parte di gara e conclude in 10° posizione Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’46”87); 13° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’46”98); al via con il pettorale 61, è 24° Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’47”84; 6° Aspiranti); 42° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’53”36); 53° Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’57”03).

Domattina si replica con il secondo Slalom Fis Junior del Grand Prix Italia.

EC Sci alpino

Prima prova cronometrata della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile, oggi, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), con quattro austriaci nelle prime quattro posizioni e miglior tempo fatto registrare da Felix Hacker (1’04”14). Il migliore degli azzurri, 4°, è Emanuele Buzzi (1’05”11); 88° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’08”58).

Coppa del Mondo Snowboard

Quattro convocati per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard – Slope style e Big air -, a Copper Mountain (Colorado; Usa), dal 13 al 16 dicembre. Tra i selezionati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala anche Loris Framarin (Cse). Il programma: qualifiche mercoledì 13 (Halfpipe) e giovedì 14 (Big air); venerdì 15 (Big air) e sabato 16 (Halfpipe) le finali.

Master Sci alpino

La Fis Master Cup – Trofeo Amato Cerise, in programma a Pila, dal 21 al 23 dicembre, sarà presentata in conferenza stampa, a Maison Gargantua, venerdì 15 dicembre, dalle 17.