Sci alpino: Bieler e Vaglio in evidenza nello Slalom Fisj di Cortina

Un clamoroso recupero ha consegnato alla torinese del Sansicario Alessandra Banchi la vittoria nel secondo Slalom Fis Junior di Cortina d’Ampezzo (Belluno), anche questo valido per il Grand Prix Italia, gara che vede accomodarsi sul podio Tatum Bieler e, quarta assoluta e seconda del GpI, Alessia Vaglio

Ottava a metà gara, scala sette posizioni e conquista il gradino alto del podio Alessandra Banchi (1’40”29) con seconde ex-æquo due azzurre: la portacolori del Carabinieri, Tatum Bieler e – al comando a metà gara, la romana dell’Esercito Francesca Carolli, entrambe accreditate del tempo 1’40”79. In risalita di due piazze rispetto alla prima manche, Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’41”09), seconda del GpI alle spalle della Banchi.

Scala nove posizioni rispetto alla prima manche e conclude 19° Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’43”02); 22° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’43”02); 29° Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’44”44; 6° Aspiranti); 45° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’47”75).

EC Sci alpino

SuperG, questa mattina, a Sankt Moritz (Svizzera) valido per la Coppa Europa di Sci alpino femminile, e miglior crono fatto segnare dall’austriaca Lisa Grill (1’17”84). La migliore delle italiane, 8°, è la valsusina Sara Allemand (1’18”94); 11° Matilde Lorenzi (Cse; 1’19”15); ottima 13° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’19”48; 8° miglior risultato in Coppa Europa); 23° Monica Zanoner (Cse; 1’20”03); non ha concluso la gara Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri).

EC Sci alpino

Seconda prova cronometrata, oggi, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile, con doppietta austriaca ai vertici della classifica, capeggiata da Stefan Rieser (1’20”98). Im migliore degli azzurri, 4°, è Emanuele Buzzi (1’21”58); 97° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’26”06

Coppa del Mondo Sci alpino

Prima prova della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, oggi, in Val Gardena (Alto Adige), che vede lo statunitense Jared Goldberg (2’02”19) realizzare la migliore prestazione di giornata. In 9° posizione Dominik Paris (2'03"14); 19° Guglielmo Bosca (Cse; 2’04”29); 41° Nicolò Molteni (Cse; 2’05”99); 54° Benjamin Alliod (Cse; 2’07”04).