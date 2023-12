Ancora Austria nell’ultimo training di Santa Caterina Valfurva

Seconda e ultima giornata di prove a Santa Caterina Valfurva, dove tra mercoledì e venerdì sono in programma tre gare maschili di Coppa Europa. Ottime condizioni sulla pista Deborah Compagnoni, per il training della discesa partito dall’alto e della durata di oltre 1’20”. Anche oggi gli austriaci non si sono risparmiati, con quattro atleti nelle prime sei posizioni.

Il più veloce è stato Stefan Rieser, all’arrivo in 1’20”98, con 28/100 di vantaggio nei confronti del connazionale Stefan Eichberger; terzo tempo per il tedesco Jacob Schramm, staccato di 45/100.

Ancora un buon segnale dall’italiano Emanuele Buzzi, che ha fatto un passo avanti e fatto registrare il quarto crono di giornata, con un ritardo di 60/100. La top 5 è invece stata completata dall’austriaco Vincent Wieser. Domani - mercoledì - è prevista la prima discesa della stagione. Partenza del primo concorrente alle 11.