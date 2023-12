Rugby: Stade Valdotain, Seniores a valanga contro il Cuneo Pedona

Analizziamo il fine settimana appena trascorso delle compagini dello Stade Valdotain Rugby.

Domenica è invece il turno dei leoni Seniores che, a causa dell’impraticabilità del campo di Sarre, si spostano ad Ivrea per giocare con il Cuneo Pedona: vincono 67 a 10 grazie ad un’ottima prestazione di tutta la squadra.

"Sicuramente una partita bellissima con un gioco che forse poteva rappresentare una categoria anche più alta di una serie C. Molto bene i tre quarti, che hanno giocato in modo eccellente, hanno spostato la palla con un gioco dinamico e bello da vedere. Una mischia che nonostante fosse fisicamente più leggera dell’avversaria ha tenuto coi denti stretti in difesa e in attacco ha lavorato bene per tenere le palle pulite. Sicuramente un bel rugby, dinamico e veloce", ha dichiarato il giocatore Samuele Calosso.

In campo sabato 9 dicembre l’U14 Stade che gioca con il Volpiano. Il punteggio non premia i leoncini che perdono 66 a 10, ma si segnalano le buone prestazioni di Condò e Pizzuto che fanno conquistare alla squadra due mete.