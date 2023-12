Ginnastica: Gym Aosta, Ilenia Molinaro è seconda alle finali nazionali Silver

Per la Gym Aosta Ilenia Molinaro è 2° alle finali nazionali Silver di Rimini, 3° posto per la squadra LE.

Si sono svolte dal 7 al 10 Dicembre le finali del Campionato individuale Nazionale Silver e del Winter Club Silver di squadra.

A questa manifestazione hanno partecipato numerose ginnaste della Gym Aosta che, guidate dalle allenatrici Valentina Lampis, Helene Porliod, Giorgia Righi, hanno gareggiato in classi particolarmente numerose, che talvolta comprendevano oltre 100 partecipanti, ottenendo risultati di rilievo.

LE:

Nella categoria LE Allieve 3° fascia: ottimo 2° posto per Ilenia Molinaro con punti 25.050 (C. Libero 10.800, Nastro 11.800) che viene premiata anche per il 1° posto alla specialità cerchio vinto con 14.250 punti, seguita al 15° posto da Ginevra Fumasoli con 23.050.

Fra le LE Allieve 4 fascia Sara Sebastiani è 24° con punti 22.275.

Fra le Junior 1: 14° Marta Framarin con 26.000, 16° Emilie Marcellan, 25.800 (sale sul podio a 3° posto alla specialità palla con 13.525) , 31° Martina Crisopulli 23.700 Fra le LE Junior3 20° posto per Miryam Sahbani con 25.350

LD:

fra le Allieve 2° fascia 29° Charlene Scarlatta con punti 20.025.

fra le Junior 3 Arianna Cossu è 32° con 22.550, 47° Sara Mammoliti Mochet (Cerchio 9.950, Clavette 11.300) con totale di 21.250

LD Junior 1: 90° Anita Semplicini con totale di 20.725

LD Junior 2: 13° posto per Elodie Graiani 24.525

LD Senior 1; 32° Arianna Cossu con 22.550

LB Allieve 1: Anita Molinaro si piazza al 23° posto con punti 17.875

LC:

LC Allieve 2° fascia: 22° posizione per Alessia Bordet con punti 19.475, 24° per Aline Graiani con il punteggio di 19.400, 27° per Candice Grosjacques con punti 19.100 , 35° per Viola Di Francesco, 18.450

LC Allieve 4° fascia: 21° Elena Bianco con punti 20.025, 36° Elena Chuc con 19.775, 71° Arianna Riva con 18.900, 80° Elisa Bottari con 18.075.

LC Junior 2: 25° Lavinia Facchini con punti 19.625, 45° Luna Gallucci 18.925, 54° Sofia Falcicchio, punti 18.500

LC Junior 3: 17° Claudia Matteotti con punti 20.250.

LC Senior 1: 26° Helene Genola punti 19.500.

LC Senior 2: 30° posizione per Alessia Bottazzi con 17.450.

LC Senior 3: 6° posizione per Maya Marcoz con 20.500 3° posto a pari merito al cerchio con 19.450.

LA:

fra le LA Allieve 1° fascia Gaia Nebiolo è 28° con punti 18.225, seguita al 35° posto da Emanuela Ciobanu che ha ottenuto 18.050, al 36° da Ludovica Lucia, 18.025,

Infine i risultati di squadra al Torneo Winter Club, da segnalare il bel 3° posto della squadra LE:

Winter LE: categoria Allieve Podio al 3° posto fra le per la squadra composta da Charlene Scarlatta C. Libero 10.525, Ilenia Molinaro Cerchio 13.400, Sara Sebastiani Palla 11.950, Ginevra Fumasoli Clavette 11.725, Ilenia Molinaro Nastro 13.650 per un totale di 61.250

Winter club LD: per le LD qualificazioni la squadra della Gym Aosta è 23° con uadra della Gym Aosta qqq

56.725 (Swami Giovinazzo C. Libero 10.950, Miryam Sahbani Fune 11.350, Sara Mammoliti Mochet Cerchio 11.650, Elodie Graiani Palla 11.500 e Nastro 10.625, Arianna Cossu Clavette 11.275)

Winter Club LC: 16° posto per la 1° squadra della GymAosta con 50.075 (Aline Graiani C. Libero 10.300 e Palla 10.450, Viola Di Francesco Fune 10.075, Candice Grosjacques Cerchio 9.900, Alessia Bordet Clavette 9.350), 25° posizione per la 2^ squadra con totale di 49.075 (Giulia Chuc Fune 9.925, Elena Bianco Cerchio 9.250, Elisa Bottari Palla 10.450, Nastro 9.325, Arianna Riva Clavette10.125)

Winter Club LC Open : 41° posizione per la 3° squadra con punti 49.025 ( Claudia Matteotti Fune 9.800, Palla 10.200, Lavinia Facchini Cerchio 10.000, Anita Semplicini Clavette 8.975, Maya Marcoz Nastro 10.050, 69° la 4° squadra con punti 46.675 (Helene Genola Fune 9.525 e Nastro9.025, Luna Gallucci Cerchio 9.275, Alessia Bottazzi Palla 9.925, Sofia Falcicchio Clavette8.925)

Winter club LA: 15° posizione per la 1° squadra (Gaia Nebiolo C. Libero 9.150, Emanuela Ciobanu Cerchio 9.175, Lucia Ludovica, Palla 8.975, Anita Molinaro Clavette 9.100) con un totale di 36.400

Al di là dei singoli risultati per le ginnaste questa è stata una vera festa della ginnastica ritmica, durata 4 giorni, in cui le atlete hanno vissuto momenti agonistici e di gruppo emozionanti.