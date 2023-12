L’ATLETICA TORNA AI BLOCCHI DI PARTENZA

Il Meeting regionale giovanile di domenica prossima è organizzato dall’Atletica Sandro Calvesi ed è previsto nell’impianto del Palaindoor di Aosta. Sarà riservato alle categorie promozionali under 16. Il programma gare prevede per gli Esordienti 5-8-10 M/F le prove di corsa dei 50 mt e 50hs. Anche per Ragazzi (under 14) e Cadetti (Under 16) l’impegno sarà su velocità e ostacoli, ma sulla distanza dei 60mt e 60hs.

Al termine della riunione, sempre negli spazi del modulo di atletica, è organizzata dal Comitato regionale di atletica leggera la premiazione del Grand Prix Giovanile 2023.

Passaggio funzionale alla stesura degli appuntamenti sul territorio, nell’ultima riunione del Comitato regionale è stato ufficializzato il calendario invernale 2023/24.

Una riunione al Palaindor

Dopo la riunione di apertura del 17/12, l’unica in programma a dicembre, riservata ai più piccoli, il programma delle competizioni previste in regione propone diversi appuntamenti il primo dei quali è atteso per domenica 14 gennaio per quello che è il Meeting di apertura indoor 2024 riservato per le categorie assolute, da Allievi a Senior. A seguire, sempre nel modulo aostano al coperto, sabato 20 e domenica 21 gennaio, si terranno i Campionati regionali individuali Assoluti e Juniores mentre in quello successivo, sabato 27 e domenica 28 gennaio, protagonisti saranno gli under18 che si sfideranno per conquistare i titoli di Campione regionale Allievi, con gare di contorno per le categorie Assolute. La mattina di domenica 28 gennaio è invece atteso il primo dei due appuntamenti all’aperto, il Campionato di società di Cross (valido per l'assegnazione dei titoli regionali) oltre al Trofeo regionale di corsa campestre per Esordienti, Ragazzi e Cadetti.

A febbraio, per l’indoor, sono previste due riunioni dove verranno assegnati i titoli valdostani invernali di categoria. Il 3 e 4 febbraio si terranno i Campionati regionali Cadetti, il 18 febbraio i Campionati regionali Ragazzi. A chiudere la stagione invernale sarà il cross di domenica 25 febbraio, dove si assegneranno i titoli di Campione valdostano Ragazzi, Cadetti e Master, con gare di contorno per le altre categorie.

I migliori atleti valdostani, in possesso dei minimi di partecipazione o che saranno in grado di realizzarli nelle prime riunioni dell’anno, avranno poi da organizzare l’impegno dei campionati italiani su pista confermati nell’impianto di Ancona. Il calendario prevede il 3 e 4 febbraio i nazionali Juniores e Promesse, il 10 e 11 febbraio quelli Allievi, il 17 e 18 febbraio gli Assoluti. I tricolori di cross sono invece attesi per il 9 e 10 marzo a Cassino, mentre i Master hanno in calendario i nazionali di cross il 18 febbraio e i lanci e indoor dal 22 al 25 febbraio.