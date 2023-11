Rugby: Stupenda vittoria dell Stade Valdôtain Rugby, 52 a 22 a Rivoli

Formazione

Starting XV: Fasoli Alessio, Casiraghi Leonardo, Malacarne Filippo, Battendier David,

D’orazio Jacopo, Posillipo Paolo, Jorioz Jacopo, Sebastiani Matteo, Boin Riccardo,

Caputo Mattia, Giachino Gabriele, Grassi Davide, Tropiano Elia, Pace Gabriele,

Vestena Tommaso.

A disposizione: El Jaafary Brahim, Negre Federico, Morelli Riccardo, Ferré Clemy,

Mattei Emanuele, Rosa Jacopo, Fessia Tommaso.

Allenatori: Bellafiore Luca, Gramajo Jeronimo

Tabellino gara

4' meta Rivoli non trasformata

8' meta Fasoli non trasformata

14' meta Rivoli non trasformata

17' meta Rivoli non trasformata

21' meta Tropiano, trasformata Sebastiani

35' meta Sebastiani, trasformata Sebastiani

48' meta Sebastiani, trasformata Sebastiani

53' meta Rivoli trasformata

60' meta Sebastiani, trasformata Sebastiani

62' meta Rosa, trasformata Sebastiani

65' meta Vestena, non trasformata

70' meta Vestena, trasformata Fasoli

Pomeriggio spazzato da un vento fastidioso quello che ha visto il ritorno in campo della compagine under 16 della franchigia Ivrea/Stade Valdotain Rugby ospite dei pari età del Rivoli che per questo campionato, hanno organizzato la propria squadra in collaborazione con la società del Moncalieri Rugby.

Il ritorno al rugby giocato ha significato la seconda vittoria consecutiva, su due partite lontane dalle mura amiche, per la compagine eporediese/valdostana. L’inizio della partita non è stato esaltante per i ragazzi ospiti che al 4’ vanno sotto nel punteggio per una meta realizzata dal Rivoli senza che venga poi trasformata con il classico calcio in mezzo ai pali (5-0).

La reazione ospite non si fa attendere più di tanto e su una disattenzione difensiva dei biancorossi locali all’8’ ne approfitta Fasoli Alessio che schiaccia l’ovale oltre la linea, in posizione comoda per la trasformazione, che però Sebastiani Matteo manca in maniera maldestra (5-5). Il pareggio raggiunto potrebbe consentire agli ospiti un piccolo vantaggio psicologico ma un atteggiamento lezioso e una scarsa concentrazione sulle fasi del gioco consentono ai locali di rialzare la testa e di imporsi con assoluta concretezza nella metà campo avversaria.

Succede così che al 14’ e al 17’ il Rivoli ne approfitta per marcare due mete che non riesce però a trasformare a causa del vento fastidioso che condiziona l’esecuzione degli atleti (15-5). La brutta prestazione dei ragazzi ospiti viene sottolineata anche dalle numerose indicazioni che arrivano dai tecnici della panchina.

L’Ivrea/Stade sta giocando una partita troppo brutta per essere vera e, come spesso accade, gli stimoli degli allenatori sortiscono l’effetto sperato e permettono alla compagine eporediese/valdostana di costruire una buona trama al 21’ per permettere a Tropiano Elia di involarsi in meta con la successiva trasformazione di Sebastiani Matteo che rimette in carreggiata il match (15-12).

L’entusiasmo per la ritrovata vitalità permette agli ospiti di essere molto più presenti e incisivi nella metà campo del Rivoli, costretto a ricorrere alle maniere forti per bloccare le pericolose iniziative altrui. Ne fa le spese un giocatore del Rivoli che si vede comminare un cartellino giallo dal direttore di gara e viene temporaneamente allontanato dal terreno di gioco.

La superiorità numerica consente all’Ivrea/Stade di rendersi ancora più pericoloso, in particolare da una situazione di gioco statico la ripartenza di Sebastiani Matteo è deleteria per la difesa ospite.

Si arriva così al 35’ alla realizzazione di una meta in mezzo ai pali e alla successiva facile trasformazione del medesimo giocatore prima del riposo. Si va all’intervallo sul punteggio maggiormente rassicurante di 15-19 per gli ospiti.

Nel secondo tempo l’Ivrea/Stade sembra aver trovato la giusta alchimia per proseguire l’assalto al Rivoli e al 7’ della ripresa, un’altra ripartenza della terza centro Sebastiani Matteo, porta alla realizzazione della quarta meta con la successiva trasformazione (15-26). Il Rivoli però non ci sta a recitare il ruolo della comparsa davanti ai propri ospiti e al 18’ della ripresa prova a riaprire il match segnando la propria quarta meta con la successiva trasformazione (22-26).

Da questo preciso momento però, complici anche le diverse sostituzioni operate dalla panchina ospite in rapida successione, i biancorossi locali subiscono pesantemente le iniziative degli avversari che vanno a segno ancora al 25’ con Sebastiani Matteo, al 27’ con Rosa Jacopo, al 30’ e al 35’ con Vestena Tommaso.

Le mete realizzate venivano trasformate da Sebastiani Matteo (2) e da Fasoli Alessio (1) per il 22-52 finale con cui si chiudeva il match.

Al fischio finale del direttore di gara restano sicuramente la soddisfazione per la vittoria raggiunta e l'atteggiamento per la reazione al momento di difficoltà iniziale ma tanto c’è da lavorare per migliorare le trame di gioco alla mano, la tenuta nelle fasi statiche e la continuità generale per mettere maggiore pressione alla linea di gioco avversaria.

Note di merito per la prestazione maiuscola della terza linea Posillipo Paolo, per la sua attitudine al sacrificio nello spezzare sul nascere le iniziative di gioco avversarie, e per la versatilità di D’Orazio Jacopo che dal suo ruolo naturale di terza linea si è trovato a giocare sia in seconda linea che in prima linea fornendo sempre una prestazione di ottimo livello e di grande continuità.