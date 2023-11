Sci. La stagione si apre con le gare della squadra Avisa

Apertura della stagione 2023/2024 dello Sci alpino, dal 20 novembre, con le gare di Solda (Bolzano), due Giganti Fis, validi per il Gran Prix Italia – Dicoflor e, il 22 e 23, con altrettanti Slalom Fis Junior; poi, ancora due Gigante Fis Junior, il 24 e 25 novembre. Nella sei giorni sulle nevi altoatesine, al cancelletto di partenza anche la squadra Asiva. Lo staff tecnico – Luca Liore, Peter Angster, Riccardo Grecchi e Michele Landini – ha convocato: Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR), Sofia Fumagalli (Club de Ski), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Francine Rollet (Sc Chamolé), Alessia Vaglio, Anaïs Lustrissy, Pablo Nicolas Russi, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), Filippo Segala (Sc Aosta), Pietro Broglio (Cse), Peter Corbellini (Club de Ski), Pietro Orsenigo, Pietro Bisello (Sc Gressoney MR).

Snowboard

Progetto Children di Snowboard al via di due Slopestyle Fis, inseriti nello Swiss Snowboard Tour, il 22 novembre, a Glacier 3000 (Svizzera). Con i tecnici Mattia Canovi e Francesco Brutto in gara ci saranno Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur), Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB) e George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia).

CdM Snowboard

A Cervinia, dal 13 al 17 novembre, raduno degli azzurri dello Snowboardcross. Tra i convocati anche Francesca Gallina, Michela Moioli, Michele Godino, Filippo Ferrari, Niccolò Colturi (Cse), Devin Castello (Aosta Snowboard club), con il tecnico Riccardo Bagliani.

Biathlon

Squadra Asiva di Biathlon in allenamento sciistico, il 15 e 18 novembre, a Bionaz. Con gli allenatori Marino Oreiller, Gianni Gens e il preparatore atletico Luca Bruni, al lavoro ci saranno Michelle Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), Chiara Barailler, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Simone Bétemps (Fiamme Gialle), Lorenzo Bonino (Gs Godioz), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher). sempre il 15 novembre, e sempre a Bionaz, raduno del Progetto Children di Biathlon; l’allenatore Thierry Brunier ha convocato: Elodie Christille (Sc Brusson), Anna Beltramelli (Sc Champorcher), Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes), Vittoria Sesone (Sc Gran Paradiso), Kristel Barailler, Mattia Bétemps, Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace), Erwin Barrel (Sc Valgrisenche), Jody Vittaz, André Contoz, Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes).