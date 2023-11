Ginnastica: Gym Aosta protagonista al Torneo Regionale Winter Club

Le LC, le LD e LE della Gym Aosta a Candelo alla 2° prova del Torneo Regionale Winter Club LC e LD

A Candelo l’11 e il 12 Novembre 2023 si è svolta la 2° prova del Torneo Winter Club a squadre di ginnastica ritmica, cui hanno partecipato le atlete della Gym Aosta sotto la direzione tecnica di Valentina Lampis e Giorgia Righi

Sabato 11 fra le Allieve LC podio al 3° posto per la 1° squadra Gym per un totale di 50.075 per Aline Graiani ( Corpo libero 10.300, Palla 10.200), Viola Di Francesco (Fune 9.700), Candice Grosjacques (Cerchio 9.925), Alessia Bordet (Clavette 9.950).

All’8° posto sempre Allieve LC, si qualifica invece la 2° squadra con un punteggio finale di 36.825, ridotto per mancata discesa in pedana di una ginnasta per malessere, con Elena Bianco (10.275), Elisa Bottari (palla 7.800, nastro 8.850), Arianna Riva (clavette 9.900)

Nella categoria Open 12° posto per la 4° squadra con un totale di 48.200 per Lavinia Facchini (fune 8.800, Cerchio 9.900), Luna Gallucci (palla 10.150), Anita Semplicini (Clavette 9.700), Helene Genola (Nastro 9.650), e 13° con un totale di 48.150 per la 3° squadra composta da Claudia Matteotti (fune 9.650), Maya Marcoz (Cerchio 10.350, Nastro 9.150), Claudia Matteotti (palla 9.900), Sofia Falcicchio (Clavette 9.100)

Fra le Allieve LE 1° posto per la 1° squadra con punti 55.950 per Ginevra Fumasoli (corpo libero 10.750, Clavette 10.575), Ilenia Molinaro (cerchio 12.700, nastro 10.775), Sara Sebastiani (Palla 11.150

Nelle Open 5° posto con 58.000 per la squadra composta da Charlene Scarlatta (corpo libero 10.300), Giulia Castagnera (fune 10.725), Marta Framarin (cerchio 11.675), Emilie Marcellan (palla 12.300), Aurora Scarpone (clavette 11.800, nastro 11.500)

Domenica 12 bella 2° posizione fra le LA con 36.225 punti per la 1° squadra composta da Gaia Nebiolo (corpo libero 9.175), Emanuela Ciobanu (cerchio 9.475), Ludovica Lucia (palla 9.000) e Anita Molinaro (clavette 8.575).

Fra le LD 53.475 9° posizione per Swami Giovinazzo (corpo libero 10.375 ), Myriam Sahbani (fune 11.175), Sara Mammoliti-Mochet (cerchio 9.950), Nicole Addario (palla 11.650 ), Arianna Cossu (Clavette 10.325), Elodie Graiani (Nastro 9.900)