Rugby: Lo stade ha fatto il pieno; un sabato ricco di soddisfazioni per le categorie giovanili

Un sabato carico di vittorie e soddisfazioni ha caratterizzato le performance delle categorie giovanili del Stade!

Under 18 Trionfa a Moncalieri

L'Under 18 ha conquistato una vittoria decisa a Moncalieri, prevalendo con un punteggio di 77 a 5. La formazione ha dimostrato una prestazione eccezionale, mettendo in mostra abilità e coordinazione.

Nel dettaglio della partita, spiccano le giocate di Deval, Fasoli, Tolnai e altri, contribuendo alla vittoria del team. Nonostante il risultato positivo, gli allenatori Parra German e Colaiuda Aldo sottolineano che c'è sempre spazio per migliorare.

Under 16 Vince Contro il Volvera

L'Under 16 ha conquistato una meritata vittoria contro il Volvera, chiudendo la partita con un punteggio di 40 a 17. La formazione ha dimostrato spirito di squadra e determinazione, con Matteo Sebastiani che si è distinto per le sue giocate e trasformazioni.

Il giocatore Mattia Caputo, rientrato in campo dopo 5 anni di pausa, ha espresso la sua emozione e il suo attaccamento alla squadra, definendo il rugby "famiglia".

Under 12 Si Piazza al 2° Posto

Gli leoncini dell'Under 12 si sono ritrovati a San Mauro Torinese, raggiungendo le semifinali durante la Festa del Rugby. Nonostante la sconfitta nella finale, hanno ottenuto un lusinghiero 2° posto, dimostrando prestazioni di alto livello e godendosi una giornata all'insegna dell'ovale.

Under 10, 8 e 6 (nell'ordine delle foto) a Sarre per una Festa del Rugby Divertente

I giovanissimi dell'Under 10, 8 e 6 hanno partecipato a una festa del rugby a Sarre, condividendo momenti di gioco e divertimento. La partecipazione attiva e l'impegno dei giovani giocatori hanno reso la giornata un successo.

Femminile U14 e U16 a Grugliasco per Attività del Comitato Regionale

Le juniores femminili dell'U14 e U16 hanno partecipato a un'attività organizzata dal comitato regionale a Grugliasco. Le giocatrici, rappresentanti della squadra "Le Fenici", hanno contribuito con entusiasmo alle attività proposte, dimostrando il crescente interesse nel rugby femminile.

In sintesi, il sabato si è rivelato un trionfo per il Stade Valdôtain Rugby, con tutte le categorie giovanili che hanno dato il massimo in campo, regalando ai tifosi emozioni e soddisfazioni.