Sci. Matterhorn Cervino Speed Opening, cancellato per neve il terzo e ultimo allenamento ufficiale della discesa maschile

A causa della neve caduta nelle ultime ore e per consentire una ottimale preparazione della pista in vista della prima discesa maschile di Matterhorn Cervino Speed Opening, la Fis in accordo con il comitato organizzatore ha deciso di cancellare il terzo e ultimo allenamento ufficiale previsto per oggi.

La prova di mercoledì 8 novembre si è svolta regolarmente e con partenza dall’alto, in questo modo le prime due discese stagionale della Coppa del Mondo maschile potranno svolgersi secondo programma.

Alle 18.30, nella piazza Matterhorn di Zermatt, si terrà il sorteggio pubblico dei pettorali che sarà trasmesso in live streaming a Breuil-Cervinia, dove entrano nel vivo gli eventi collaterali.