Cancellata per scarsa visibilità seconda prova cronometrata della discesa maschile

Gli organizzatori hanno lavorato in pista fin dalle prime ore della mattina per consentire il regolare svolgimento della prova. Viste le previsioni meteo, la partenza era stata anticipata alle 11 ed era anche stato deciso di abbassare il via alla start area per le competizioni femminili.

La pista era in ottime condizioni, ma la nebbia persistente ha costretto gli organizzatori a cancellare la seconda prova cronometrata. La terza e ultima sessione di allenamento è in programma domani (venerdì) alle 11.30. Questa sera durante la riunione di giuria il programma definitivo.