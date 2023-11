Sci alpino: Alliod secondo nella prova della discesa libera di Cervinia

La cancellazione per mancanza di neve dell’edizione 2022 del Matterhorn Cervino Speed Opening è ormai storia, che si è riscritta, questa mattina, in condizioni invernali, la prova della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino, prima gara transfrontaliera della massima competizione mondiale. E da Cime Bianchi Laghi esultano anche gli sportivi valdostani per la prestazione – pur con salto di porta – di Benjamin Alliod, che mette in pista la seconda prestazione di giornata.

Ottantadue atleti al cancelletto di partenza, e i due migliori tempi fatti registrare, dall’austriaco Otmar Striedinger (2’05”93; unico sotto i 126”) e dell’alpino di Fénis, Benjamin Alliod (2’06”25) sono viziati da un salto di porta. Terzo crono per lo svizzero Niels Hintermann (2’06”30) e, quarto, il carabiniere altoatesino Florian Schieder (2’06”78). In 43° posizione Guglielmo Bosca (Cse; 2’08”99); 60° Nicolò Molteni (Cse; 2’09”58).

Domani e venerdì – condizioni meteo permettendo -, dalle 11.30, la seconda e terza prova cronometrate; negli stessi orari, sabato e domenica le due Discese libere valide per la Coppa del Mondo. L’Italia schiera al via dieci effettivi, ma per le gare il contingente italiano è di otto unità; con il secondo posto odierno, Benjamin Alliod può sperare d’indossare il primo pettorale e di esordire in Coppa del Mondo.

Snowboard

Due giorni di raduno sciistico, il 13 e 14 novembre, a Cervinia, per il gruppo del Progetto Children di Snowboard. Gli allenatori Francesco Brutto e Mattia Canovi hanno convocato: Martina Casi, Gabriele Luigi Cavallo, Mattia Corbari, (Sc Crammont MB), Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur), George Philippe Cramley, (We Snowboard Cervinia), Martin Bonfanti, Leonardo Zanetti, Mattia Lorenzo Rainero (Aosta Snowboard club).

Scialpinismo

Doppio allenamento sciistico, il 14 novembre, nella Valle del Gran San Bernardo e, il 15, a Pila, della squadra Asiva di Scialpinismo. Il tecnico Emanuel Conta ha convocato: Alice Maniezzo, Clizia Vallet, Gabriele De Pieri, Elia Demicheli, Davide Gadin (Sc C. Gex).