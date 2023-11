Biathlon: Comola, Trabucchi e Bionaz in raduno a Sjusjoen

Squadre azzurre Elite e Milano Cortina di Biathlon in raduno, dal 2 al 15 novembre, a Sjusjoen (Norvegia), in vista dell’Opening della Coppa del Mondo, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre, a Oestersund (Svezia).

Tra i convocati per lo stage scandinavo dal direttore tecnico Klaus Hoelriggl ci sono Didier Bionaz, Samuela Comola e Beatriche Trabucchi (Centro sportivo Esercito); nello staff tecnico Fabio Cianciana. E per Beatrice Trabucchi, di Brusson, ventitre anni lo scorso .30 settembre, Oestersund segnerà quasi certamente l’esordio nel massimo circuito mondiale. In avvicinamento alla tappa svedese, la nazionale italiana sarà impegnata, l’11 e 12 novembre, sempre a Sjusjoen, a una Sprint e a una Mass start 30.