Federica Brignone è seconda nel gigante di apertura della stagione a Soelden. Quinta Bassino

Federica Brignone apre la stagione conquistando il secondo posto nel gigante di apertura a Soelden, mettendo a segno il podio numero 57 della carriera. Dopo essere stata al comando a metà gara, la carabiniera valdostana, ha dovuto cedere per soli due centesimi al ritorno poderoso di una Lara Gut-Behrami, apparsa in ottima forma. Ma non ci sono rimpianti in casa Italia: il secondo posto e soprattutto la sciata di Federica raccontano di un’atleta molto solida e pronta ad affrontare l’ennesima stagione da protagonista. Sul terzo gradino del podio finisce Petra Vlhova con 14 centesimi di ritardo rispetto all’elvetica. Bel quinto posto anche per Marta Bassino, risalita di due posizioni nella seconda manche.

Sofia Goggia termina la gara al 16/o posto, nonostante abbia dovuto ripetere la prima manche a causa della presenza in pista di un addetto. E fa punti anche Asja Zenere, che termina al 28/o posto la gara sul Rettenbach.

Non si erano qualificate per la seconda Elena Curtoni, Elisa Platino e Roberta Melesi.

Ordine d’arrivo GS femminile Soelden (Aut)