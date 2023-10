Controllo neve positivo sulla “Gran Becca”

I rappresentanti del Comitato organizzatore locale (LOC) e della Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) oggi - sabato 28 ottobre - si sono trovati sulla pista “Gran Becca” per il tradizionale controllo neve. Le regolari e ricorrenti nevicate degli ultimi 10 giorni, i depositi creati in primavera e le basse temperature di questo periodo hanno consentito la preparazione della pista; la FIS ha così dato il via libera alle discese maschili di Coppa del Mondo in programma l’11 e il 12 novembre.

Giornata di cielo sereno e condizioni invernali eccezionali sulla pista Gran Becca che tra due settimane esatte ospiterà la prima delle quattro gare previste. I lavori di preparazione sono in pieno svolgimento in ogni settore. I lavori di preparazione sono in pieno svolgimento in ogni settore. La "Gran Becca" si presenta dunque già in una splendida veste.

Franz Julen, presidente del Comitato organizzatore locale: «Oggi è un passo importante, il controllo neve positivo mi rende particolarmente felice per tutte le persone del team che ogni giorno lavorano con tanto cuore e passione per queste gare. Ci impegneremo tutti insieme per organizzare un evento di alto livello. Siamo orgogliosi di riportare la Coppa del Mondo di sci a Breuil-Cervinia dopo 46 anni, mentre a Zermatt abbiamo dovuto aspettare addirittura 56 anni perché i migliori sciatori del circuito tornassero ai piedi del Cervino».

Christian Ziörjen, CEO del comitato organizzatore locale: «Se durante i giorni di gara saremo fortunati con il meteo, trasmetteremo nel mondo fantastiche cartoline invernali. Inutile dire che siamo curiosi di vedere come se la caveranno i velocisti su questa spettacolare pista».

Condizioni invernali sul ghiacciaio del Teodulo, che garantiranno alle diverse squadre nazionali ottime piste di allenamento in vista delle gare.

I biglietti e la Sunrise Fan Zone

I biglietti per le singole giornate di gara di "Matterhorn Cervino Speed Opening" sono disponibili su www.speedopening.com. Ben due terzi delle discese sono visibili dalle tribune e dal "Cime Bianche Corner" nella zona di arrivo di Laghi Cime Bianche, cosa che non accade in nessun'altra gara di Coppa del Mondo. I biglietti sono disponibili solo in prevendita, non sarà possibile acquistarli in loco. Vista la limitata capacità di spettatori nella zona di arrivo, a Testa Grigia - zona di confine - sarà allestita la "Sunrise Fan Zone" con video wall, intrattenimento e servizi di ristorazione. L’ingresso è gratuito.