La "Gran Becca" è pronta per l'apertura dellla Coppa del Mondo di sci

La "Gran Becca" è pronta, completamente coperta da una spessa coltre di neve, così come Cime Bianche. Oggi si sono tenuti i primi allenamenti ufficiali, preparandosi al "Speed Opening" che si terrà tra poco più di due settimane, quando gli atleti del jet maschile effettueranno le prime prove. Le polemiche? Sono ormai un lontano ricordo...

L'evento "Matterhorn Cervino Speed Opening" è sempre più prossimo, dato che il 8 novembre prossimo si terrà la prima delle tre prove cronometrate in previsione delle discese maschili programmate per l'11 e il 12 novembre. Le competizioni femminili seguiranno la settimana successiva.

Non c'è alcun rischio per le prime gare transfrontaliere nella storia della Coppa del Mondo che si svolgeranno a Zermatt-Cervinia. La preparazione della pista è stata impeccabile, e anche dal punto di vista legale, le controversie relative ai lavori effettuati sul ghiacciaio negli scorsi giorni non mettono in pericolo l'evento.

Oggi, sulla pista della "Gran Becca," che è stata testata in parte sin da agosto, si sono tenuti i primi allenamenti ufficiali. La mattinata ha regalato condizioni meteorologiche perfette.

Anche l'arrivo a Cime Bianche, situato a quota 2800 metri, è completamente ricoperto di neve, come testimonia la foto del nostro inviato. Le recenti precipitazioni, anche avvenute nella scorsa notte, hanno contribuito a consolidare il lavoro già svolto, sfruttando depositi di neve notevolmente più abbondanti rispetto all'anno precedente, garantendo così un'esecuzione impeccabile dello "Speed Opening."

L'organizzazione dello Speed Opening ribadisce con sicurezza: "Le gare non corrono alcun rischio, e tutto è stato eseguito all'interno del comprensorio."