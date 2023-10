Ciclismo: L'Orange Bike Team pigliatutto

Con la settima tappa di Pré-Saint-Didier, domenica, si è conclusa anche l’edizione 2023 del XXV Gran Prix di MountainBike. Con sei vittorie in sette prove, la classifica generale vede imporsi l’Orange Bike Team che, dopo gli scarti, mette in cascina 4034 punti; sul secondo gradino del podio, vincitore della tappa di Sarre, il Gs Lupi Valle d’Aosta (3350) e terza piazza al Cs Lys, con un totale di 2285 punti. A completare la cinquina di testa – con ben undici sodalizi in classifica – il Vtt Arnad (2018) e il Vc Courmayeur MB (1648)