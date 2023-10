SPORT GHIACCIO |

WHEELCHAIR CURLING: Bel quinto posto per l'Italia nel Torneo di Wetzikon

In pista anche i valdostani Fabrizio Bich ed Egidio Marchese della Disval. Nella compezione in terra svizzera - penultimo appuntamento nel percorso di preparazione in vista dei Mondiali Gruppo B di Lohja - gli azzurri chiudono in classifica dietro soltanto alle big. Coach Maino: "Siamo sulla strada giusta".

Gli azzurri valdostani da ds Egidio Marchese e Fabrizio Bich

Si chiude con un bel 5° posto il percorso della Nazionale italiana di wheelchair curling al Torneo di Wetzikon, in Svizzera.



Nella penultima delle competizioni internazionali che gli azzurri hanno scelto in calendario nel percorso di preparazione ai prossimi Mondiali Gruppo B di Lohja, in Finlandia, la squadra tricolore ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte mettendo in mostra un buono stato di forma.



Inizio difficile contro il Canada, uscito vincitore per 7-4 nella sfida d'esordio contro i nostri. Poi l'Italia di coach Maino - sul ghiaccio con Angela Menardi (C.C. Dolomiti), Fabrizio Bich (Disval), Egidio Marchese (Disval) e Matteo Ronzani (C.C. Claut) - ha rialzato la testa superando 8-4 la Polonia e pareggiando 6-6 contro la Svezia.



Contro la Corea del Sud è arrivato un k.o. soltanto di misura per 6-5 mentre nella quinta sfida, contro gli elvetici del Team Oberwallis, gli azzurri hanno firmato un convincente 10-6 prima di battere anche l'Estonia per 8-7 nell'ultimo match, grazie al quale hanno chiuso al quinto posto finale.

redix