ANDREA BAGIOLI HA VINTO IL 107° GRANPIEMONTE

Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) ha vinto la 107^ edizione del GranPiemonte presented by Crédit Agricole, 152 km da Borgofranco d'Ivrea a Favria. Sul traguardo ha preceduto Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Alex Aranburu Deba (Movistar Team).



Guillaume Martin (Cofidis), che faceva parte del quartetto di testa, chiude ai piedi del podio con Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che si è imposto nella volata per il quinto posto.



RISULTATO FINALE

1 - Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) 152 km in 3h20'25" alla media di 45.505km/h

2 - Marc Hirschi (UAE Team Emirates) s.t.

3 - Alex Aranburu Deba (Movistar Team) s.t.



DICHIARAZIONI

Il vincitore Andrea Bagioli ha dichiarato subito dopo il traguardo: "Non mi aspettavo di vincere, ma sapevo di essere in buona forma. I miei compagni di squadra hanno fatto un buon lavoro per rientrare sulla fuga. Sto per lasciare la squadra, quindi è bello finire con una vittoria alla fine della stagione qui nel mio Paese".